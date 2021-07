Po útokoch na prezidentku prišiel zlom: Poslanec SaS sa jej zastal, je drzosť, keď ju opľúvajú populisti!

Nie je žiadnym tajomstvom, že rozhodnutie Ústavného súdu vzbudilo v koalícii ale hlavne v opozícii poriadne vášne. Bol to totiž sám Richard Sulík, ktorý povedal, že sa referenda zúčastní, hoci predtým bojkotoval referendum za rodinu. Boli to Robert Fico s Petrom Pellegrinim, ktorým sa nepáči, ako dopadlo toto rozhodnutie a Fico dokonca prezidentku označil za zodpovednú v tomto zrušení a občania by si na nej mali vyliať zlosť.

Urobila nadprácu, povedal Matovič

Najprekvapivejším momentom bolo však Matovičovo pobúrenie, keď sa vyjadril, že prezidentka tým, že sa obrátila na Ústavný súd urobila vraj "nadprácu". Matovič dokonca jej spolupracovníkov nazval "progresívnou skupinkou", ktorá by v prípade ich vlastného zlyhania takto nekonala.

Matovič dokonca označil referendum za skrátenie volebné obdobie jeho vlastnej vlády slobodným názorom občanov, ktorý by rešpektoval. Z rozhodnutia ÚS teda rovnako nadšený nie je, čo je v paradoxe s tým, na akej strane barikády stojí.

Kto ju ešte opľuje? Pýta sa koaličný poslanec Sloboda

Za prezidentku sa v tomto rozhodnutí však predsa len postavil aj poslanec koalície, konkrétne z SaS. Radovan Sloboda o tom napísal status na sociálnej sieti a rečnícky sa pýta, kto prezidentku ešte opľuje. "Je za hranicou akejkoľvek slušnosti urážať prezidentku SR za to, že sa obrátila na Ústavný súd a využila tak svoju kompetenciu. Čo by robili predstavitelia niektorých politických strán, ak by bolo referendum úspešné a my poslanci by sme hlasovali za predčasné voľby, pričom následne by niekto podal podnet na Ústavný súd a ten by to spätne celé zrušil?" pýta sa podobne ako prezidentka Sloboda.

Radovan pritom nevynechal ani Fica, Pellegriniho či vlastného člena vlády Matoviča. "Nerozumiem a nestačím sa diviť, ako niektorí skrachovaní politici útočia na prezidentku. Navyše, považujem za absurdné aj útoky koaličného kolegu, ktorý mal pritom sám vo volebnom programe, že budú proti referende o skrátení volebného obdobia. Populisti vždy ostanú populistami. Poďme hľadať riešenia a vypočujme hlas ľudí, ale nekritizujme prezidentku za jej postup v súlade s Ústavou," uzavrel.