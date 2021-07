MIMORIADNE Ústavný súd rozhodol o referende k predčasným voľbám: Prvé reakcie! Matovič sa pustil do Čaputovej

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa na ÚS obrátila s tým, či predmet navrhovaného referenda je alebo nie je v súlade s ústavou, a ak áno, ako majú príslušné ústavné orgány postupovať po platnom referende.

Petíciu za referendum o predčasných voľbách podporilo viac ako 585.000 ľudí. Otázkou referenda malo byť: „Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady SR vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda?“

15:37 Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu SR, že referendum o skrátení volebného obdobia nie je v súlade s ústavou a nemôže sa konať. Liberáli zároveň upozornili, že v prípade, ak by referendum ÚS odobril, podriadili by sa jeho výsledku. "Boli sme pripravení považovať rozhodnutie občanov v referende za záväzné a podľa neho aj v parlamente hlasovať," uviedla strana SaS v tlačovom vyhlásení.

15:32 Líder koaličného hnutia OĽANO a minister financií Igor Matovič odsúdil konanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej ohľadom navrhovaného referenda o predčasných voľbách. Na sociálnej sieti uviedol, že okradla ľudí o právo vyjadriť sa. Hlava štátu sa pre referendovú otázku obrátila na Ústavný súd SR, ktorý ju v stredu označil za protiústavnú. "Nie som za predčasné voľby, ale som hlboko presvedčený, že voliči opozície majú právo na konanie referenda o tejto otázke, bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie," skonštatoval Matovič.

VIDEO Matovič s predčasnými voľbami nesúhlasí

Líder OĽANO označil Čaputovej konanie za "zlomyseľné". "Ak by podpisy za konanie referenda vyzbierala jej progresívna skupinka, ani by ju len nenapadlo dávať možnosť Ústavnému súdu referendum zablokovať. Tvrdila by, že predsa ľudia majú právo vyjadriť svoj názor a ona má právo vyhlásiť referendum aj bez posúdenia Ústavným súdom," myslí si Matovič.

15:31 "Ako predstavitelia petičného výboru sme nesmierne rozčarovaní a prekvapení verdiktom Ústavného súdu. Ako občania tejto krajiny toto rozhodnutie považujeme za neprijateľné. Skutočnosť, že Ústavný súd berie občanom právo na vyjadrenie svojho názoru vnímame veľmi negatívne. Zároveň to otvára množstvo ďalších otázok, ktoré bude treba následne vyriešiť. Je nám však nesmierne ľúto, že Ústavný súd zmaril snahu 600 000 nespokojných občanov, ktorí niesú spokojní s aktuálnou vládnou garnitúrou. V najbližšej dobe sa podobne oboznámime s verdiktom súdu a následne zvážime ďalšie kroky," uviedol predseda petičného výboru Ervín Erdélyi.

15:30 Slovenská národná strana rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu, no napriek tomu je presvedčená, že Ústavný súd rozhodol v rozpore s ústavnými zvyklosťami a Ústavou Slovenskej republiky. Ak môžu volebné obdobie skracovať poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, čo v histórii Slovenskej republiky urobili trikrát, nie je najmenší dôvod pochybovať o tom, že skrátiť volebné obdobie môžu skrátiť aj občania Slovenskej republiky hlasovaním v referende.

Dnešným rozhodnutím Ústavný súd povýšil práva poslancov nad práva občanov Slovenskej republiky. Je zrejmé, že týmto rozhodnutím Ústavný súd vyšiel v ústrety prezidentke Slovenskej republiky. Od dnešného dňa je prezidentka Slovenskej republiky plne zodpovedná za vývoj Slovenskej republiky a za vládnutie tejto vlády. Nič neospravedlní a nevyviní prezidentku Čaputovú za konanie Matoviča, Sulíka, Kollára a Remišovej. "Je nám ľúto, že došlo k pošliapaniu občianskych práv a želania takmer 600 000 občanov Slovenskej republiky."