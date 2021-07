Politici reagujú na rozhodnutie ÚS: Režim na hraniciach sa zrejme zmení! Tieto veci sme si nemohli dovoliť

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) predpokladá, že Ústavný súd (ÚS) SR pozastaví účinnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o režime na hraniciach, ktorá umožní očkovaným vyhnúť sa karanténe po návrate na Slovensko. Uviedla to pred rokovaním vlády.

Sme pod stresom a chyby sú prirodzené, tvrdí Kolíková

Ak ÚS pozastaví účinnosť vyhlášky, Kolíková chce vedieť dôvody. Tie sú pre ňu kľúčové, pretože vo vyhláške môžu byť drobné či vážne pochybenia. Tvrdí, že v stredu poobede by mal Ústavný súd zverejniť svoje rozhodnutie v súvislosti s vyhláškou. "Sú to rozhodnutia, ktoré robí vláda aj pod časovým stresom, rovnako aj iné príslušné orgány, ktoré sú preskúmavané Ústavným súdom, takže, samozrejme, môže dôjsť k chybám," podotkla na margo vyhlášky Kolíková.

Heger obracia pozornosť aj na ostatné krajiny

"Počkáme si na rozhodnutie Ústavného súdu. Druhý krok je, že vidíte, čo sa robí v ostatných krajinách a s covidom sme ešte neskončili. Zareagovali sme veľmi správne, a našim rozhodnutím sme zamedzili nástup ďalšej vlny v dôsledku delty. Vidíme, že chýba aj ochrana v podobe zaočkovanosti obyvateľstva," povedal premiér Eduard Heger na margo rozhodnutia ÚS.

Lengvarský chce vidieť odôvodnenie súdu a chystá právnu pomoc

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) poznamenal, že v otázke ďalších opatrení a toho, ako budú vyzerať opatrenia na hraniciach, bude potrebné vidieť odôvodnenie rozhodnutia ÚS. "Čakáme na oficiálne znenie výroku ÚS. Naši právnici na MZ sú pripravení na to reagovať," hovorí.

Tieto veci sme si nemohli dovoliť, je škoda, že sme nepresvedčili partnerov, tvrdí Sulík

Kritický k obmedzeniu nezaočkovaných osôb pri návrate zo zahraničia bol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). "Bohužiaľ sa mi nepodarilo presvedčiť kolegov na vláde, že si nemôžeme dovoliť takéto veci. Nemôžme ľuďom diktovať, ako majú žiť, a takto ich obmedzovať len preto, lebo sa rozhodli sa nezaočkovať," povedal Sulík. Vláda podľa neho musí ľuďom dovoliť urobiť aj nerozumné rozhodnutia.

Remišová je sama zvedavá na dôvody

Aj ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) po rokovaní vlády poznamenala, že je sama zvedavá na odôvodnenie ÚS SR. "Keď sa pre systematickú ochranu hraníc situácia zhorší, preplnené nemocnice bude musieť riešiť minister zdravotníctva, a nie ústavní sudcovia, a je to možné, že toto zrušenie vnesie do celého systému chaos," povedala.

Ako doplnila, rešpektuje to a očakáva vysvetlenie sudcov ÚS. Ako dodala, zruší sa tak súčasne nastavený systém na hraniciach a bude sa vracať k predchádzajúcemu režimu. Remišová dodala, že v rámci koalície sa v stredu stretnú. Podľa nej je dôležité vedieť, čo ÚS SR napadol, zamietol a čo je potrebné podľa neho opraviť.

Korčok hovorí o novej situácii, ktorú Ústavný súd nastolil

Šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) pred rokovaním vlády povedal, že musia počkať na samotný text rozhodnutia Ústavného súdu. Považuje to za vážne rozhodnutie. „Novú situáciu nastolil Ústavný súd, vláda prijala vyhlášku, a tá platila, ľudia vedeli, čo majú robiť. Teraz je to rozhodnutiu Ústavného súdu, musíme si počkať na text a dôvody a vysporiadať sa s tým,“ poznamenal. Ako dodal, určite sa k tomu vyjadria, čo to znamená v praxi.

Zariadíme sa podľa ich argumentácie, tvrdí Krajniak

Na presné odôvodnenie rozhodnutia ÚS si chce počkať aj minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). "Predpokladám, že na základe argumentácie Ústavného súdu budeme pripravovať ďalšie vyhlášky tak, aby boli v poriadku," povedal Krajniak.

Na rozhodnutie ÚS reagovali aj poslanci Tomáš Taraba (nezaradený) či Ľuboš Blaha zo Smeru.