Vláda má dnes prerokovať vykonávací zákon k plánu obnovy či novelu zákona o bankách

BRATISLAVA – Procesy pri implementácii plánu obnovy má usmerniť nový zákon. Upraviť by mal vzťahy pri poskytovaní prostriedkov z neho či pôsobnosť orgánov štátnej správy. Návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti z dielne Ministerstva financií (MF) SR má v stredu prerokovať vláda.

Rezort financií spolu s Národnou bankou Slovenska (NBS) predkladá kabinetu aj návrh novely zákona o bankách. Vďaka nej by malo Slovensko v nasledujúcich mesiacoch zosúladiť legislatívu o krytých dlhopisoch so smernicou EÚ z novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi (smernica CBD). Zmeny sa dotknú napríklad okruhu aktív krycieho súboru dlhopisov, zosúladenia informácií, ktoré má emitujúca banka zverejňovať pre investorov či jednotného označovanie krytých dlhopisov v celej EÚ.

Osempodlažnú ubytovňu a susediacu reštauráciu Fatranka v okrajovej časti Vrútok by mohla od Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) odkúpiť bratislavská spoločnosť Levice invest. Cena za nehnuteľnosti a pozemky o výmere 6314 metrov štvorcových by mala byť 1,41 milióna eur. Vyplýva to z návrhu na povolenie výnimky zo zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby pre ŽSR, ktorý na rokovanie vlády predložilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

Ministri majú na stredajšom rokovaní schvaľovať aj návrh na zmenu vládneho nariadenia, ktoré sa týka ochrany pred hlukom. Úprava má priniesť do praxe nové metódy pri posudzovaní škodlivých účinkoch environmentálneho hluku.

V programe vlády je takisto viacero personálnych nominácií a zmien na postoch vedúcich diplomatických misií. V rámci informatívnych materiálov sa má kabinet venovať aj správe o stave implementácie a čerpania eurofondov v rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra (OPII) a Operačného programu ľudské zdroje (OPĽZ) v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.