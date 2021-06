Rezort školstva vyčlenil skoro 24 miliónov eur na učebnice: Každá škola si zadováži tituly, ktoré potrebuje

Trh s učebnicami sa podarilo otvoriť v roku 2020. "Pred pár mesiacmi sme investovali 5,7 milióna eur do učebníc určených pre deti na prvom stupni základných škôl. Teraz posielame školám ďalších 6,5 milióna eur, konkrétne pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy. Spoločne tak tento rok investujeme 12,2 milióna eur do učebníc pre žiakov základných a stredných škôl," priblížil minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Vlani do tohto zoznamu pribudlo 362 nových učebníc a didaktických prostriedkov, a to v slovenskom aj maďarskom jazyku. Ide o učebnice pre bežné aj pre špeciálne školy, pričom ponuka sa stále rozširuje. "Od začiatku sa snažíme presadiť modernejší a individuálnejší prístup k vzdelávaniu postavený na potrebách žiakov. Otvorený trh s učebnicami je jedným z nástrojov, ako to dosiahnuť. Školy a učitelia si môžu vyberať učebnice tak, ako potrebujú pre svojich žiakov, ktorých najlepšie poznajú. Zároveň sa tým minimalizujú aj výdavky rodičov, ktorí neraz na niektoré učebnice doplácali," vysvetlil šéf rezortu školstva.

Školy získavajú financie podľa počtu žiakov v daných ročníkoch, teda v rámci druhého stupňa základných a stredných škôl. Výhodou podľa rezortu školstva je, že si nemusia zakúpiť učebnice pre každý ročník. Stačí, ak si zakúpia učebnice podľa toho, čo naozaj potrebujú. "Je tiež dôležité, aby školy pristupovali k nákupu učebníc zodpovedne a rozumne, aby využívali hlavne učebnice, ktoré nie sú jednorazové a ktoré môžu byť odovzdané aj ďalším žiakom," zdôraznil minister školstva.

Do tejto oblasti je plánovaná aj ďalšia investícia. Pôjde o 41 miliónov eur z plánu obnovy. V súvislosti s plánovanou digitalizáciou chce ministerstvo školstva podporiť aj digitálne verzie učebníc. "Týmito pravidelnými investíciami náš záväzok postupne plníme a chceme tak prispievať k modernejšiemu a lepšiemu školstvu. Ďalšími krokmi bude aj digitalizácia učebníc, ktorá jednak prispeje k väčšej efektívnosti využívania finančných prostriedkov, ale zároveň dajú učiteľom a žiakom viac možností," uzavrel Gröhling.