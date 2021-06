Sulíka zaočkovali proti KORONAVÍRUSU: Radšej sa raz zaočkovať, ako sa pravidelne testovať

Richarda Sulíka zaočkovali prvou dávkou proti koronavírusu

Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík absolvoval očkovanie proti novému koronavírusu dnes pred poludním. Za vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech prišiel na Národný futbalový štadión v hlavnom meste.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

„Myslím si, že nechať sa raz zaočkovať je lepšie, ako sa nechať pravidelne testovať,“ povedal novinárom Sulík. „Ale najdôležitejšie je to, že pokiaľ chceme mať pokoj od korony a chceme sa vrátiť do normálneho života, tak potrebujeme mať kolektívnu imunitu, a tá sa do veľkej miery dosahuje očkovaním. Preto chceme aj vyzvať ľudí, ktorí ešte neboli, aby k tomuto prispeli. Dnes už je vakcín dostatok a dá sa dokonca vybrať. Ja som si vybral Pfizer, ale sú na výber aj všetky ostatné,“ uviedol minister.