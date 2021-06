Sulík pristúpil k neodvratnému: Holák po zadržaní končí v predstavenstve, medzičasom ho už aj prepustili!

VIDEO Tlačová konferencia Richarda Sulíka a Ľuboša Lopatku:

Matovič ma skutočne varoval

Sulík si na tlačovej konferencii sypal popol na hlavu po včerajšom televíznom vystúpení v diskusii, kde tvrdil, že mu nič také Matovič nepovedal, resp. že si na to nespomína. "Áno, Igor Matovič ma na tohto pána upozorňoval. Beriem späť svoje včerajšie vyjadrenie, že si na to pamätám. Matovič mi povedal, že to je nominant Smeru a že bolo by dobré sa s ním rozlúčiť," priznal dnes podpredseda vlády.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Výsledkom je, že som podpísal odvolací dekrét a dnešným dňom pána Holáka odvolávam z predstavenstva spoločnosti MH Management," definitívne potvrdil výsledok šéf SaS.

Matovičovmu OĽaNO nestačí ani Holákov koniec

Na dnešný krok reagoval aj predseda Výboru pre hospodárske záležitosti NRSR Peter Kremský (OĽANO). "Vítame, že minister Sulík dnes A. Holáka po našom tlaku odvolal, je však neospravedlniteľné, že ho obhajoval a držal a vo funkcii takmer rok, a to napriek našim zisteniam a podozreniam z korupcie.“

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

OĽaNO má preto ešte ďalšiu požiadavku. "Chcel by som preto vyzvať ministra Richarda Sulíka, aby sa postavil k tomuto problému čelom, okamžite odvolal celé vedenie MH Manažmentu a vymenoval namiesto neho čestných a odborných ľudí, ktorí nebudú podozriví z korupcie a nebudú obhajovať politických nominantov bývalej vlády,“ dopĺňa Kremský. "Už v minulosti ho k tomu vyzýval vtedajší premiér Igor Matovič, ale bez výsledku. Je načase, aby Richard Sulík prevzal politickú zodpovednosť za svojich nominantov vo všetkých štátnych podnikoch. Kontinuitu so Smerom tu OĽANO naozaj nebude trpieť.“ Kremský zároveň iniciuje poslanecký prieskum vo firme MH Manažment a zvolá mimoriadny hospodársky výbor, na ktorý pozve aj Sulíka.

Holáka už medzitým prepustili

Podpredsedu predstavenstva MH Manažment Andreja Holák vo štvrtok (17. 6.) podvečer prepustili zo zadržania. Potvrdil to jeho advokát Peter Erdős. Upozornil na to spravodajský portál TV Markíza tvnoviny.sk.

Andreja Holák zadržali vo štvrtok ráno, stíhaný je ako pomocník pri zločine machinácie vo verejnom obstarávaní z čias, keď bol podpredsedom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). „V poobedňajších hodinách bol vypočutý ako obvinený, kde sa veľmi podrobne a zrozumiteľne vyjadril ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu. Skutok ako taký poprel, zároveň voči uzneseniu podal sťažnosť. Momentálne uznesenie o vznesení obvinenia ešte nie je právoplatné,“ povedal jeho právny zástupca Erdős. Myslí si, že je pochybné, či to, čo sa jeho klientovi kladie za vinu, je aj trestný čin.

„ÚVO bol oslovený zo strany Finančného riaditeľstva SR o poskytnutie výkladu k zákonu o verejnom obstarávaní, akým spôsobom môžu obstarávať v rámci nejakého režimu,“ spresnil s tým, že z úradu poskytli všeobecný výklad k zákonu „vo vzťahu k tomu, že ak budú splnené zákonné predpoklady na dané možnosti obstarania, tak môžu postupovať len zákonným spôsobom. Zároveň uviedli, že nezodpovedajú za akýkoľvek proces verejného obstarávania“.

NAKA vo štvrtok uskutočnila akciu Mýtnik II, pričom obvinila šesť osôb z trestných činov legalizácie príjmu z trestnej činnosti, korupcie a machinácie pri verejnom obstarávaní i verejnej dražbe. Zadržala dve osoby, pričom Andrej Holák bol vo štvrtok podvečer prepustený zo zadržania.