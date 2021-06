PODCAST RATTATA Obľúbený Jozef Vajda má námet na film o Tatrách!

Obľúbený herec prišiel opálený, sršal energiou a humorom. V Chorvátsku so svojimi kolegami nakrúca pokračovania romantickej komédie Šťastný nový rok. Prvá časť mala divácky úspech a už teraz je jasné, že vďaka skvelému hereckému obsadeniu to nebude inak ani teraz. „Prišiel som na svadbu môjmu synovi Jankovi Koleníkovi a stretol som tam exmanželku, ktorú som nevidel 30 rokov. Sme tam skvelá partia a užívame si nielen prácu, ale aj more,“ prezradil herec. Jeho exmanželku hrá Dagmar Havlová a tá si nakrúcanie v Chorvátsku rovnako nevie vynachváliť. „Atmosféra je tu báječná. Nemáme ‚ponorkovú chorobu‘, čo je terminus technicus pre nevraživosť, ktorú cítia ľudia, ktorí spolu trávia viac času na jednom mieste,“ napísala Dagmar.

Zdroj: Igor Rattaj

V prvej časti Jozef Vajda chýba, čo mu bolo ľúto, lebo Tatry sú jeho srdcovka. „Sú tri miesta na Slovensku, ktoré považujem za energeticky najsilnejšie. Devín, kde som sa rozhodol žiť a bývať, Piešťany, kde som vyrastal a Tatry, miesto absolútneho oddychu.“ Pred rokmi v nich dokonca prežil dvesto dní poriadneho dobrodružstva. „Nakrúcali sme tam seriál Horská služba. Neskôr sa stali aj mojím tréningovým strediskom, keď som sa pripravoval na Medzinárodný maratón mieru v Košiciach.“ V podcaste RATTATA si zaspomínal aj na svoju postavu v sitcome Hod svišťom, kde hral „pána Tatier“ a impulz naň dal práve šéf TMR Igor Rattaj. „Je to už 11 rokov, čo som do Tatier pritiahol film Román pro muže, ktorý sa mal pôvodne točiť v Taliansku. Odvtedy sa nám podarí skoro každý rok aspoň jeden film umiestniť do tohto prostredia. Akákoľvek nenútená forma propagácie Tatier je dobrá. Môj sen je dotiahnuť do našich veľhôr hollywoodsku produkciu,“ vysvetlil Igor Rattaj.

Ktorý film by sa mohol odohrávať na Lomničáku a aký námet o Tatrách má v šuflíku Jozef Vajda? Viac sa dozviete v podcaste RATTATA.