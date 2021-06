Matovič za očkovanie Sputnikom V bojuje aj naďalej: Vakcínu chce používať bez limitu veku!

BRATISLAVA - Na Slovensku si už ľudia, ktorí majú záujem očkovanie, môžu vybrať aj neregistrovanú vakcínu Sputnik V. Povolená je však len pre ľudí do 60 rokov. To sa nepáči expremiérovi Igorovi Matovičovi, ktorí chce, aby vakcína nebola limitovaná vekom.

Archívne video

Okolo ruskej vakcíny proti koronavírusu je od začiatku veľmi rušno. Spôsobil to aj vtedajší premiér Igor Matovič, ktorý ju spolu s exministrom zdravotníctva Marekom Krajčím veľkolepo vítal na letisku. Vakcína SputnikV však nie je schválená Európskou liekovou agentúrou a očkovanie ňou neodporúča ani slovenský Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Avšak ministerstvo zdravotníctva nakoniec očkovanie SputnikomV povolilo pre tých, ktorí oň majú záujem. Avšak len do 60 rokov. Samotný výrobca vakcíny to tak donedávna odporúčal. To sa však zmenilo a niektorí ostali rozhorčení, prečo nie je vakcína dostupná aj pre ľudí nad 60 rokov.

Matovič chce Sputnik bez limitu

To, že ruská vakcína má vekové obmedzenie, sa zrejme nepáči ani Igorovi Matovičovi. Ten sa už dávnejšie nechal počuť, že sa síce Sputnikom nezaočkuje, no za jeho používanie bojuje aj ako minister financií.

"Výrobca vakcíny Sputnik V Gameleya vo štvrtok zaslal nášmu Ministerstvu zdravotníctva oficiálny “Návod na lekárske použitie lieku”, ktorý bol aktualizovaný ešte 18. januára 2021. Po jeho doručení neexistuje žiadna legitímna prekážka, aby sa vakcínou Sputnik V mohli očkovať aj ľudia nad 60 rokov, presne tak ako vo všetkých 60tich krajinách, kde sa Sputnikom očkuje," napísal Matovič na sociálnej sieti.

"Verím, že zlomyselní ľudia hnaní primitívnou geopolitickou nenávisťou tentokrát nedostanú priestor na svoje hry a starší ľudia dostanú možnosť sa očkovať vakcínou, ktorou chcú," dodal.

Očkovanie vakcínou Sputnik V sa spúšťa v krajoch postupne

Očkovanie vakcínou Sputnik V proti ochoreniu COVID-19 sa vo vakcinačných centrách na Slovensku spustí postupne. Očkovať sa začiatkom budúceho týždňa začne v Bratislavskom a Žilinskom kraji, postupne sa budú pridávať aj ďalšie kraje. V každom kraji je jedno vakcinačné centrum. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) Zuzana Eliášová.

"Očkovanie v centrách sa spúšťa postupne. Od pondelka (7. 6.) sa očkuje v Bratislavskom a Žilinskom kraji, následne v utorok sa pripája Nitriansky kraj, vo štvrtok Trenčiansky a Banskobystrický kraj, a počas nasledujúceho víkendu sa začne ruskou vakcínou očkovať v Trnavskom, Prešovskom a Košickom kraji," priblížila Eliášová.

Miesta na očkovanie vakcínou Sputnik V (kompletný zoznam):

Banskobystrický kraj - Všeobecná nemocnica Lučenec

Bratislavský kraj - VKOC Sputnik – Poliklinika cudzokrajných chorôb, Americké námestie

Košický kraj - VKOC Michalovce

Nitriansky kraj - Fakultná nemocnica Nové Zámky

Prešovský kraj - VKOC Bardejov

Trenčiansky kraj - Nemocnica Bojnice

Trnavský kraj - VKOC Piešťany

Žilinský kraj - Epidemiologická ambulancia Žilina, Sasinkova