Ochutnal Matovič v pléne vlastnú medicínku? Po striekačkách, transparentoch či megafónoch skončil sám potupený!

BRATISLAVA - Včera mal vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) pomerne "mokrý" večer, keď sa v parlamente po jeho vystúpení strhla vlna nespokojnosti zo strany nezaradeného poslanca a odídenca od kotlebovcov Miroslava Suju. Ten v návale zlosti naňho vylial pohár s vodou, až si niektorí priam zaspomínali na sviatky Veľkej noci. Matovič zostal poriadne zaskočený, no po rokoch, čo podobné incidenty mal na konte on sám by nemal byť až tak prekvapený. Pravdepodobne totiž ochutnal vlastnú opozičnú medicínu.

VIDEO Roztržka v parlamente medzi Matovičom a Sujom:

Parlamentná kultúra na spôsob Matoviča začala už v roku 2012

Všetko sa to začínalo točiť ešte v septembri 2012, keď ešte ako opozičný poslanec Matovič vysypal vtedy ešte poslancovi za SaS Martinovi Poliačikovi na hlavy injekčné striekačky. Nepáčilo sa mu totiž, že Poliačik sa priznal k užívaniu tvrdých drog a čistý heroín v rozprave špecifikoval ako menej škodlivý.

Zdroj: SITA/Marián Peiger

Transparenty a billboardy

Ešte predtým však Matovič spolu s Helenou Mezenskou či už terajším trnavským županom Jozefom Viskupičom presadili v parlamente kritiku cez transparenty a billboardy. Príkladom je aj schôdza, kde sa začala riešiť slávna kauza SPP.

Zdroj: SITA/Jozef Jakubčo

Facka od Belousovovej

Z tohto obdobia je aj pamätný incident s vtedajšou prvou dámou SNS Annou Belosovovou, ktorá Matovičovi po tom, ako ju nazval vo svojich novinách "Ančou" mu uštedrila jednu "vzduchom chladenú". Následne tento incident popísal aj novinárom. "Odrazu fuk! A už to bolo. No taku výchovnú som dostal," povedal vtedy na kamery Matovič. Belousovová sa nepriamo k tomuto tiež priznala s tým, že ak niekto nevie, ako sa má správať k dáme, tak mu to ukáže on a po svojom.

Zdroj: TASR - Vladimír Benko

Keby mu náhodou zrušili slovo pri pulte, aj vtedy sa vynašiel

Matovič tiež ako "novinku" v parlamentnej kultúre presadil rozpravu cez megafón, ktorý namieril na poslancov, zrejme pre prípad, že by mu vedúci schôdze zrušil hlavné slovo pri mikrofóne, ktoré vypol.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Bitka o maketu Fica

Pokračujeme však aj rokom 2013, kedy predseda OĽaNO zašiel ešte ďalej a na schôdzu si priniesol papierovú maketu predsedu Smeru-SD Roberta Fica, vtedajšieho premiéra, na ktorej bolo napísané "Daroval Slovensko zbohatlíkom".

Zdroj: SITA/Jozef Jakubčo

Netrvalo však dlho a strhla sa mela, keď sa o maketu začal Matovič biť s vtedy vládnymi poslancami zo Smeru. Tých vtedy upodozrieval, že z nich cíti alkohol.

Zdroj: SITA/Jozef Jakubčo

Prišlo to aj tesne pred jeho vládnutím

Keď už sme pri tom alkohole, Matovič si už síce graficky nekvalitnejší, ale predsa transparent neodpustil ani na parlamentnej schôdzi v januári 2020, teda tesne pred nástupom jeho vlády, keď vtedajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) obvinil, že požil alkohol.

Zdroj: Topky/Maarty

Slávna tlačovka Smeru

Keď už sme tesne pred obdobím novej vlády, nemôžeme zabudnúť ani na október 2019, kedy predseda OĽaNO nečakane prišiel na tlačový brífing vládneho Smeru. Tam tiež stavil na transparent, kde citoval údajne slová predsedu Smeru o tom, že "Flašík vybral 250 miliónov na stranu a 80 si dodatočne nechal".

Vlastná medicína na vlastnom obleku a tvári

Zdá sa ale, že keď už je Matovič vo vláde, bude musieť podobné výstupy znášať aj od terajších opozičných poslancov tak, ako sa to odohralo včera. Pred samotným obliatím Matoviča sa z úst poslancov ozývali slová ako "špinavec" či "farizej" a až potom to prišlo. Nezaradený exkotlebovec Suja neváhal a pohár s vodou, ktorý mal na pulte šplechol šéfovi finančného rezortu rovno do tváre. "Takúto studenú sprchu dávate všetkým občanom SR!" odkázal Suja Matovičovi.