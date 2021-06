Tak toto je tvrdý úder do vlastných radov: Krajčí sa obul do svojich nástupcov, schytali to Heger aj Lengvarský

Ten tak urobil v televízii TA3 v relácii Téma dňa, kde bol diskutovať aj s ďalším exministrom zdravotníctva z Hlasu-SD Richardom Rašim. Krajčí sa začal počas diskusie sťažovať na postup a nasadenie v prípade ruskej vakcíny Sputnik V. Prišlo totiž na krájanie chleba a otvorila sa téma nízkeho záujmu o vakcínu, hoci Krajčí kedysi sám s expremiérom Matovičom hovorili o stovkách tisícoch záujemcoch, ktorí by boli ochotní sa touto vakcínu zaočkovať.

Nerozumiem, na čo čakali, posťažoval sa exminister Krajčí

Dnes vieme, že ide približne len o niečo viac, ako 6-tisíc ľudí, čo musí byť pre Krajčího určite viac ako sklamanie, keďže sám sa v prípade nákupu vakcín začiatkom jari angažoval. "Naozaj nerozumiem, prečo sa nezačalo očkovať. Zbytočne sa čakalo. Podľa mňa sme mohli zachrániť množstvo životov. Je mi to ľúto,“ komentoval aktuálny stav Krajčí.

Ten nezabudol spomenúť aj súčasného premiéra a dočasného vedúceho zdravotníckeho rezortu počas vládnej krízy Eduarda Hegera. "Pred tým tam bol ešte pán minister Heger. To bolo to obdobie, kedy sa to rozhodnutie malo spraviť,“ pokračoval Krajčí, no vzápätí prešiel na jeho nástupcu Vladimíra Lengvarského.

Lengvarský bol vraj príliš opatrný

"Pán minister Lengvarský tam bol od prvého apríla a mne sa osobne zdá, že on od prvého apríla ten proces nie, že by urýchľoval, ale opatrne k nemu pristupoval,“ nenechal sa odbiť Krajčí, no to zrejme nemal robiť, lebo do diskusie sa zapojil aj Raši. "Konečne vieme, že na vine je Heger,“ vtipne poznamenal podpredseda Hlasu-SD. "Vy ste sám povedali, že kvôli Hegerovi, ktorý to zbrzdil, sme prišli o niekoľko ľudských životov,“ doplnil ešte Raši. Na tieto slová už Krajčí len stroho reagoval: "Chceli sme pomôcť.“