Matovič si sype popol na hlavu: SaSku som mal vyhodiť ešte na začiatku! Ak prehráme voľby, zbalím si kufre!

BRATISLAVA - Expremiér Igor Matovič v posledných dňoch rozhodne nebýva taký mediálne aktívny, ako tomu bolo počas jeho mandátu predsedu vlády SR. Kedysi to boli aj 4 statusy za deň s dvoma tlačovkami, no doteraz bolo podozrivé ticho. Včera sa zrejme prerušilo, lebo minister financií sa rozhodol poskytnúť pomerne obsiahly rozhovor. V ňom hovorí aj o tom, ako sa mal zachovať počas prvej vlny k SaS, o Márii Kolíkovej či o tom, čo urobí ak výrazne prehrá nasledujúce voľby.

Expremiér sa nechal vyspovedať v internetovej relácii Na rovinu pre Aktuality.sk. Ten v prvých minútach prezradil aj niečo o tom, ako to bolo s odvolávaním prvej ženy rezortu spravodlivosti.

Odvolávanie Kolíkovej s trpkou príchuťou v pozadí

Matovič hovoril aj na tému, keď ešte pomerne nedávno v parlamente odvolávali ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú zo Za ľudí. Aj keď to skončilo tak, že ju premiér Eduard Heger objal a v stoličke ministerky ostala, Matovič k nej až takú dôveru neprechovával a po takmer mesiaci priznal, čo jej vtedy na schôdzi povedal.

Len v súhrne dodáme, že návrh na vyslovenie nedôvery Kolíkovej podal vtedy opozičný Smer-SD. Fico dodal, že dôvodom majú byť podozrenia okolo obchodu spoločnosti Elektronika, v ktorej Kolíková figurovala. Namieta najmä zmluvy firmy Elektronika s RTVS či s Divadlom Nová scéna. Spomína sa aj jej rodina a brat s nevlastnou sestrou.

Mária, podľa mňa si ten podvod spáchala

Matovič sa na schôdzi objavil, no slová, ktoré adresoval Kolíkovej ju museli poriadne zaraziť. "Neviem či to mám hovoriť, ale na druhej strane hovorím veci v politike ktoré si myslím... Príliš veľa vecí, ktoré robím, sa nesnažím utajiť. Takže ja som jej povedal: "Mária, ja si myslím, že ten podvod si spáchala a mňa si nepresvedčila,"," prekvapil Matovič. Kolíková po týchto slovách ostala zarazená. "Asi si myslela, že som ju prišiel na schôdzu podporiť, no my sme si ju pozvali na poslanecký klub, tam sme otvorili x otázok. Ja som si overoval informácie aj z prvej ruky. No ja som presvedčený, že podvod za 30 miliónov v prospech dlhoročného spoločníka jej brata bol spáchaný," dodal Matovič.

SaSku som mal vyhodiť už dávno

Matovič v rozhovore tiež oľutoval to, že stranu SaS nevyhodil z koalície ešte na samom začiatku pandémie. Týka sa to aprílového obdobia z minulého roka. Teraz by bol vraj "pokoj". Tiež priznal, že je po tom všetkom čo sa stalo zatrpknutý a očakával viac pomoci od koaličných partnerov než podkopávania nôh.

"Potom, tým, že získavali na popularite na boji proti koaličným partnerom a opatreniam vlády, sa to už postupne nedalo urobiť. Dospeli sme do situácie, v ktorej momentálne sme,“ hovorí expremiér. Nezabudol pochváliť Sme rodina a Borisa Kollára, ktorý sa vraj rozhodol "postaviť na správnu stranu brehu a povedal si, že pomôže Slovensko očistiť od mafie“. Pritom očakával pred voľbami, že práve Sme rodina bude strana, s ktorou bude v koalícii problém, no ukázala sa vraj ako najstabilnejšia.

Úspešné referendum? Pobalím si kufre!

Neskôr sa ale vrátil opäť k liberálom v súvislosti s témou hypoteticky úspešného referenda za predčasné voľby. "Myslím si, že SaSkári sú fakt iba podrazáci a hrajú to len na seba. Napriek tomu si myslím, že dokopy to myslíme úprimne," povedal o koalícii Matovič s tým, že ich ako koaličných partnerov nespájajú kšefty.

"Myslím si, že nepríde 50 percent ľudí k referendu," verí Matovič, no v prípade úspechu referenda má šokujúci a niekto by mohol skonštatovať že aj zbabelý plán ako zutekať z bojiska. "Ak by sa to ale stalo a ak ľudia chcú aby tu vládla mafia, treba to rešpektovať a treba si zbaliť kufre, lebo tu sa žiť už nebude dať. Keď sa raz tá mafia vráti k moci po takomto nejakom úspešnom referende, tak si myslím, že na 12-16 rokov je vymaľované," prekvapil svojich voličov vyjadrením Matovič.

"Čoho sa ale najviac obávam, tak je to, že s tou mafiou budú ochotné kolaborovať niektoré strany súčasnej vládnej koalície," narážal tým na stranu SaS a niektorých ľudí zo Za ľudí ako napríklad spomínaná Kolíková.

