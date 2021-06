Ochrana kvality pitnej vody by sa mohla posilniť: Vyplýva to z predloženej novely zákona

Ilustračné foto

Zdroj: gettyimages.com

BRATISLAVA - Ochrana kvality pitnej vody by sa mohla posilniť. Upraviť by sa mohlo zverejňovanie informácií zhromažďovaných vlastníkmi verejných vodovodov. Tieto by mal sledovať Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a v prípade zistenia nadlimitnej kontaminácie by mal spolu s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (RÚVZ) vykonať nevyhnutné opatrenia. Vyplýva to z novely zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili koaliční poslanci.