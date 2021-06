Poslanci NR SR počas rokovania v parlamente

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Na Slovensku by mohla vzniknúť služba starostlivosti o deti v detskej skupine. Spočíva v opatrovaní dieťaťa v skupine od jedného roku do začatia povinného predprimárneho vzdelávania. Navrhuje to skupina koaličných poslankýň Národnej rady (NR) SR v novom zákone o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách, ktorý predložili do parlamentu.