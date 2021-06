Vláda schválila správu o prevencii kriminality: Do konca septembra musí spracovať návrhy

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Informačné kancelárie pre obete trestných činov by sa mohli rozšíriť do vybraných okresných miest. Väčšia pozornosť by sa mohla venovať environmentálnej kriminalite a problematike sociálne vylúčených skupín. Vyplýva to z návrhov hodnotiacej správy o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 za rok 2020. Správu v stredu schválila vláda. Rada vlády SR pre prevenciu kriminality, ktorej predsedom je minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO), má do konca septembra spracovať návrhy riešení opatrení.