MIMORIADNE Vláda dnes poobede rozhodla: Núdzový stav je už definitívne minulosť!

VIDEO Tlačová konferencia z Úradu vlády:

Aktualizácia 15:06

"Slovensku sme sľúbili, že núdzový stav nebude trvať dlhšie, ako to bude nutné, a to aj plníme. Toto je spoločný úspech, o ktorý sme sa všetci spoločne pričinili," povedal premiér Eduard Heger, ktorý ďakoval Slovákom za dodržiavanie opatrení.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizácia 14:56

Minister práce Milan Krajniak už informuje o konci núdzového stavu. Práve ho schválila vláda. Núdzový stav na Slovensku sa skončí uplynutím 14. mája. Mimoriadna situácia z 11. marca trvá naďalej, aj po ukončení núdzového stavu.

Zdroj: Facebook/Milan Krajniak

Vláda sa dnes zaoberala práve ukončením núdzového stavu. Heger si dokonca na 15:00 naplánoval veľkú tlačovku so všetkými lídrami koaličných strán.

V parlamente dnes schválili zákon o hospodárskej mobilizácii

Núdzový stav sa môže skončiť aj bez toho, aby sa ním parlament zaoberal. Na ukončenie núdzového stavu je viacero možností, technicky by parlament už k tomu ani nemusel zasadnúť a skončil by sa uplynutím 20-dňovej lehoty potrebnej na súhlas poslancov s jeho predlžovaním. V takomto prípade by sa aktuálny núdzový stav skončil 18. mája. Vládou je schválený do 28. mája. Podľa slov Ondreja Dostála (SaS) a Juraja Šeligu (Za ľudí) by sa mal skončením núdzového stavu ukončiť aj zákaz vychádzania a zhromažďovania sa.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Núdzový stav upravuje ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Možno ho vyhlásiť najdlhšie na 90 dní. Zákon však dopĺňa, že "núdzový stav vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie" možno predĺžiť najviac o 40 dní, aj opakovane. Musí s tým však vysloviť súhlas NR SR, a to do 20 dní od prvého dňa predĺženia.

Čaputová už zákon podpísala

O schválenom zákone už informuje aj prezidentský palác. "Prezidentka Zuzana Čaputová dnes podpísala zákon zo 14. mája 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov," píše sa v tlačovej správe.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

S núdzovým stavom už od jesene

Vláda vyhlásila núdzový stav uznesením ešte 30. septembra minulého roka. Platil od 1. októbra na 45 dní. Následne ho kabinet viackrát predlžoval. Naposledy koncom apríla, keď odsúhlasil jeho predĺženie o 30 dní, teda do 28. mája.

Premiér sa stretol so šéfom SIS Aláčom

Aktuálna bezpečnostná situácia v Slovenskej republike i vízie nového riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Michala Aláča boli hlavnými témami stretnutia šéfa tajných služieb s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom (OĽANO). "Počas premiérovej návštevy Národného bezpečnostného analytického centra (NBAC) a sídla SIS sa venovali i vzájomnej spolupráci," uviedla o stretnutí hovorkyňa SIS Zuzana Morávková.

Zdroj: TASR/Michal Baumann

V NBAC sprevádzal premiéra aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). "So zástupcami analytického centra diskutovali o kooperácii a koordinácii pri výmene analýz a informácií jednotlivých rezortov a pri vyhodnocovaní jednotlivých indikátorov hybridnej hrozby," priblížila Morávková.