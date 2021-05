Vláda prerokuje zmeny v obchodnom práve či harmonogram výstavby ciest

BRATISLAVA - Zníženie základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným na jedno euro alebo doplnenie základného imania zo zisku spoločnosti, zrušenie možnosti vydávania akcií na doručiteľa či zrušenie právnej formy jednoduchej spoločnosti na akcie, to sú iba niektoré z návrhov zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností, o ktorom má v stredu rokovať vláda.

Ministri sa majú oboznámiť aj s harmonogramom prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Materiál počíta s investíciami do ciest v objeme 0,8 % HDP ročne. Nadväzuje na vládou už schválený dokument o prioritách vo výstavbe cestnej infraštruktúry.

Cieľom materiálu z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý je tiež zaradený do programu stredajšej schôdze, je v horizonte piatich rokov posunúť Slovensko z poslednej tretiny rebríčka DESI do jeho stredu a dosiahnuť tak aspoň priemer EÚ. Tento rebríček hodnotí krajiny z pohľadu digitalizácie.

Kabinet sa má zaoberať aj vymenovaním nového hlavného kontrolóra športu. Tejto funkcie by sa mala od 20. mája ujať Mariana Dvorščíková. Na programe je tiež komplexné hodnotenie obrany SR za rok 2020.

Okrem toho má vláda rokovať aj o Národnom programe zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami do roku 2030 s akčným plánom na roky 2021 - 2022. Národný program nadväzuje obsahom na národný program na obdobie rokov 2016 – 2020. Akčný plán na roky 2021 - 2022 z dielne rezortu zdravotníctva má významne prispieť k rozvoju najdôležitejších zámerov pre zlepšenie situácie v oblasti zriedkavých chorôb. Zatiaľ v programe nie je zaradená aktualizácia COVID automatu, ktorý by mal prejsť revíziou. Viacerí predstavitelia vlády o úprave automatu hovorili už v predchádzajúcich dňoch.