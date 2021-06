Hlas si definitívne berie exšéfa NCZI pod svoje krídla: Správne pomenoval problém a potom ho vyhodili, píše strana!

Hlas zaslal ohľadom tejto posily aj tlačovú správu "Strana Hlas-SD rozširuje svoje rady odborníkov o Róberta Suju, ktorý bude odborným garantom jednej z nosnýchtém strany Hlas-SD “Moderné Slovensko”," potvrdzuje Pellegriniho strana.

Správne pomenoval problém a odvolali ho

Robert Suja podľa Hlasu-SD prináša globálne skúsenosti z renomovaných konzultačných spoločností kde sa primárne venoval informačným technológiam a analytickým činnostiam, ako aj skúsenosti z verejného sektora z domova a v zahraničí. "Naposledy pracoval ako dočasne poverený generálny riaditeľ NCZI kde bol náhle odovolaný potom čo správne pomenoval problémy spojené s očkovaním a správne odhadol nízku mieru záujmu o očkovanie v SR na čo nevedelo súčasné vedenie ministerstva do dnešného dňa adekvátne reagovať a miera zaočkovania obyvateľstva patrí k najnižším v Európe," píše Hlas.

Sujov náhly koniec z mája

Suja náhle skončil začiatkom mája vo funkcii dočasného šéfa NCZI len jediný deň po tom, ako usporiadal tlačovku o systéme očkovania. Skončil po dohode s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským.

Bývalý premiér Igor Matovič sa vtedy dušoval, že túto "výpoveď" si na svedomie neberie. "Ja som to nevybavoval (smiech) a tiež je to pre mňa nová informácia. (..) Ja som postrehol rozhovor tohto pána Suju, nečítal som to celé, ale pre mňa je informácia, ktorú pustil do obehu, že o chvíľu nebudeme mať koho očkovať, lebo nám záujem poklesne na nulu, je práve dôležitým mementom a som rád, že to niekto pustil do obehu, lebo mali by sme sa touto otázkou zaoberať. Bolo by nepríjemné, keby sa o pár dni situácia otočila a zistili by sme, že máme plné chladničky vakcín a nikto nechodí," dodal vicepremiér Matovič.

