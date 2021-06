Tvrdé slová Matoviča: Nemôžete odpolitizovať štátnu správu, keď sú tam zabetónovaní smeráci

BRATISLAVA - Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič deklaroval ambíciu odpolitizovať štátnu správu. Nemožno to však podľa neho urobiť, ak ostanú v riadiacich funkciách v štátnej správe "zabetónovaní 'smeráci', 'mosťáci' a kto s nimi ešte vládol".

Povedal to po stredajšom rokovaní vlády k poslaneckej novele zákona o štátnej službe, ktorá má posilniť právomoci generálnych tajomníkov služobného úradu. Tí by mohli podľa novely so súhlasom štatutárneho orgánu alebo štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca aj bez uvedenia dôvodu.

"Treba oddeliť štátnych úradníkov od politiky, len, bohužiaľ, Smer-SD si dosadil na všetky vedúce pozície v štáte vlastných ľudí, potom zmenil rok pred voľbami zákon, aby ich tam mohli zabetónovať," povedal Matovič s tým, že dnes je spolitizovaná štátna služba, skoro všade sú na riadiacich postoch "smeráci" a keď chcú dať priestor čestným ľuďom bez straníckej príslušnosti, treba im ho vytvoriť. Novela ide formou poslaneckého návrhu podľa jeho slov preto, lebo sa tak dohodli na koaličnej rade všetky štyri vládne strany.