Peter Pellegrini chce iniciovať mimoriadnu schôdzu na odvolanie premiéra

Táto informácia mala vyplynúť zo správy Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorú v stredu (26. 5.) prečítal šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) poslancom. Pellegrini o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že predstavitelia štátu museli mať tieto informácie skôr, ako sa konalo tajné stretnutie v SIS, a je otázne, či nejako zakročili.

"Nechcem, aby sme si mysleli, že včerajšou neverejnou schôdzou a slaboduchým vyjadrením premiéra sa toto skončilo. Informácia, ktorá zaznela, bola taká závažná, že to musí mať ďalšie konzekvencie a musí za túto situáciu niekto niesť zodpovednosť," povedal Pellegrini. Zo správy podľa jeho slov jasne vyplýva existencia skupiny, ktorá má zadokumentovaný určitý modus operandi a je schopná z titulu svojho postavenia v silových zložkách či OČTK manipulovať vyšetrovania jednotlivých káuz, výpovede svedkov aj dať niekoho do väzby, hoci je nevinný.

Pellegrini je presvedčený, že všetky tieto informácie sú aj zadokumentované, boli posunuté polícii a mali by sa nimi zaoberať kompetentné orgány. Premiér sa podľa neho síce snažil vyvolať dojem, že sa situácia rieši, no nikto nevyvodil zodpovednosť. Javí sa podľa neho, že najvyšší predstavitelia štátu mali vedomosť o týchto veciach, nekonali a niektorým to možno aj vyhovovalo. "Takáto skupina nemôže fungovať v štáte bez toho, aby nemala politické krytie," dodal. Podľa neho sa však zatiaľ nepotvrdilo, či nejakí politici boli priamo do skupiny zapojení.