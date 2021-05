Fico nevidí dôvod pokračovať v schôdzi, ak nebude v pléne prítomný exšéf SIS

Následne sa schôdza prerušila a rokovalo poslanecké grémium. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) musí podľa Fica trvať na tom, že parlament má suverénne postavenie. Schôdza je v utajovanom režime, inicioval ju Smer-SD, chcel na nej prebrať stretnutie najvyšších predstaviteľov štátu v budove SIS.

"Nepripúšťame odpoveď, že ho sem nedovezú," uviedol Fico na tlačovej konferencii s tým, že parlament môže súhlasiť s účasťou kohokoľvek v pléne NRSR. Chápe, že exšéfa SIS v pléne koalícia nechce, "lebo by mohol niečo povedať". Fico chce, aby bola prerušená schôdza, kým nepríde exšéf SIS. Nevidí žiadnu možnosť alternatívy či kompromisu. Fico kritizoval, že Vladimíra Pčolinského nezbavili mlčanlivosti. Pozerá na neho ako na nevinného človeka, keďže sa na neho vzťahuje prezumpcia neviny.

Fico povedal, že o stretnutí špičiek štátu v SIS by možno nemali pochybnosti, keby bol na tajnom stretnutí prítomný aj šéf výboru na kontrolu činnosti SIS, ktorým je Marián Saloň (Smer-SD). Bolo to podľa neho provládne stretnutie.

Heger už reagoval, že o návrhu priviesť do pléna NRSR exšéfa SIS a o konkrétnom postupe sa majú rozprávať na koaličnej rade. Neodpovedal na otázku, či by súhlasil s tým, aby Vladimír Pčolinský prišiel do pléna. Označil to za hypotetickú otázku. Šéf parlamentu si myslí, že je nemožné, aby na utajované rokovanie parlamentu doviedli z väzby Vladimíra Pčolinského.

Fico tiež na tlačovej konferencii hovoril o údajných stretnutiach, na ktorých mali prokurátori pripravovať systém "udavačov a svedkov, aby všetko fungovalo". Zároveň vyhlásil, že okrem bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa mal prestúpiť do SIS aj bývalý vysokopostavený policajný funkcionár Bernard Slobodník.

Ivor: Na účasť Pčolinského na schôdzi parlamentu je potrebný súhlas OČTK

Účasť obvineného bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského na rokovaní Národnej rady (NR) SR je možná, ale treba na to súhlas orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). Zdôraznil to bývalý šéf slovenských vyšetrovateľov a vysokoškolský pedagóg Jaroslav Ivor.

"Doteraz som sa s takýmto prípadom vo svojej praxi nestretol. Bolo by to v každom prípade neštandardné. Ale na druhej strane treba povedať, že obvinený, ktorý je vo väzbe, sa môže eskortovať na rôzne úkony trestného konania aj tie, ktoré je potrebné vykonať aj mimo ústavu na výkon väzby. Tu treba spomenúť napríklad rekonštrukciu alebo vyšetrovací pokus, alebo domovú prehliadku, kde je jeho prítomnosť nevyhnutná," zdôraznil Ivor.

Podľa jeho názoru by sa v tomto prípade analogicky dalo uvažovať, že ak je na ďalšie úspešné rokovanie NR SR nevyhnutná účasť Vladimíra Pčolinského, tak by pripustil, že analogicky sa to dá. "Tak ako môže ísť z väzby na rôzne úkony trestného konania, mohol by ísť aj na rokovanie NR SR. Ale s tým, a to podčiarkujem, že aj na tento úkon, tak ako na iné procesné úkony, musí byť súhlas orgánov činných v trestnom konaní, čiže predovšetkým dozorového prokurátora,“ zdôraznil Ivor.

Poslanci NR SR prerušili neverejné mimoriadne rokovanie súvisiace so stretnutím najvyšších predstaviteľov štátu v budove SIS. Plénum odsúhlasilo procedurálny návrh, aby bol na rokovaní prítomný aj exšéf SIS Vladimír Pčolinský, ktorý je aktuálne vo väzbe. Počas prerušenia schôdze o tom informoval poslanec Ondrej Dostál (SaS) s tým, že o ďalšom postupe rokuje grémium.