Hlinova budúcnosť v KDH je neistá: Rozsiahly status o konzervatívcoch, sľúbil som vernosť manželke, nie strane!

Hlina o svojej zrejme už nie dlhej budúcnosti v KDH píše na sociálnej sieti v poslednom statuse. "Niekedy jednoducho príde ten čas, keď musíte urobiť rozhodnutie. Bol som, som a aj budem konzervatívec. Konzervativizmus na Slovensku sa teraz, žiaľ, stáva prostredníctvom mnohých politických uskupení teritóriom ľudí, ktorí častokrát v živote nič nedokázali a jediná možnosť pre nich, kde sa dá prežiť, či dokonca uspieť, je konzervatívna politika," priznáva hneď v úvode politik a známy podnikateľ v oblasti gastronómie.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Takto sa konzervatívna politika nerobí

Hlinovi prekáža spôsob a forma, do akej sa dostala dnešná konzervatívna politika. "Dnes v nej častokrát len stačí v určitých intervaloch zakričať, že ste proti potratom a so sladkým či menej sladkým úsmevom nenávidieť odlišnosť. Farizejstvo, pokrytectvo sú základné ingrediencie. A do tohto "koktailu" sa teraz ešte priam v smrteľných dávkach primiešava populizmus," myslí si Hlina. Konzervativizmus podľa neho nie je Kotleba, Mazurek, Kollár, Vašečka, Záborská, Kuffa, či Matovič. "Toto si konzervativizmus nezaslúži, aby bol takto vnímaný," dodal.

Problémy aj v strane

Tu však jeho odôvodnenie odchodu nekončí. "Žiaľ, musím aj spomenúť, že som ľudsky sklamaný z niektorých ľudí v KDH, prekvapený krutosťou niektorých zo spoločenstva. Naozaj rozmýšľam, čo také smrteľne hriešne som urobil, že po voľbách došlo k takému obratu," priznal po niekoľkých mesiacoch od volebnej porážky Hlina. KDH si podľa neho vyberá cestu spolupráce s ľuďmi, ktorí namiesto poďakovania, že im KDH pomohlo byť dvadsať rokov v parlamete, hystericky vykrikovali po dedinských rozhlasoch. Narážal tým zrejme na spot Anny Záborskej pred voľbami. "Ak KDH ide spolupracovať, či spájať sa s ľuďmi ako R. Vašečka, A.Záborská a s ďalšími "konzervatívcami", tak tam veru nie je miesto pre mňa," pridal ďalší dôvod Hlina.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Sľúbil som vernosť manželke, nie strane

"KDH som venoval štyri roky života. Keď niečo robím, robím to poriadne. Tie štyri roky som bol predsedom 7/24. Je mi ľúto, že to takto dopadlo. Vedenie strany sa uberá smerom, ktorým sa uberá, je to ich zodpovednosť a mne to zostáva rešpektovať. Sľuboval som vernosť manželke, nie strane. Byť za každú cenu v spoločensve, v ktorom Vás nechcú, mi príde ponižujúce," uzavrel.