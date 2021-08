Hlina sa stal obeťou podvodu a nepozornosťou prišiel o tisíce eur: Zrejme naletel falošnému e-mailu!

V úvode treba povedať, že každé firemné konto na sociálnej sieti s väčším zásahom ľudí ma na svoju propagáciu určený istý "budget", alebo ak chcete balík peňazí. Tieto sa dajú použiť na propagáciu stránky, konta alebo firmy, ktorá sa na sociálnej sieti Facebook prezentuje. Dôležité je však jej dôsledné zabezpečenie a prehľad v aktuálnych kybernetických hrozbách, ktoré zrejme Hlinovci nemali.

Zdroj: Topky

Strata trinástich tisícov eur z konta na sociálnej sieti

"Zlá správa (teda pre nás, viem, že niekto sa jej poteší): Hackeri nás obrali o viac ako 13 000 eur," začal stručne status Hlina.

Podľa toho, čo Hlina v statuse popisuje, podvodníci, ktorí si ho podali, cielili na používateľov Facebooku orientovaných na oblasť virtuálnej meny - kryptomien. Objednali si tak potom podvodne mimoriadne drahú reklamu, ktorú propagovali v oblastiach strednej Európy, čím Hlina prišiel o peniaze na propagáciu vlastnej politiky. Podvodníci museli získať kontrolu nad jeho účtom a princíp bol jednoduchý a je poučný aj pre verejnosť.

Začalo to scamom a už sa to nabaľovalo ako snehová guľa

Hlina dokonca ukázal mail, ktorý mu prišiel do schránky. "Facebook nás upozorňoval, že sme uverejnili nejakú fotografiu, na ktorú si uplatňuje autorské práva iný subjekt. Zároveň tam bolo upozornenie, že ak sa to bude opakovať, naša stránka bude zablokovaná," popisuje komplikovanú situáciu Hlina, na konci ktorej očividne stratil kontrolu nad vlastným kontom.

V tomto prípade podvodníci postavili zámienku mailu na tom, že Hlina mal zverejniť akúsi fotografiu, ktorá porušovala autorské práva, čo sa tiež nestalo. "Vedomí si toho, že sme nepoužívali žiadnu fotografiu, ktorá by porušovala autorské práva, sme namietali túto skutočnosť v priloženom linku. Predpokladáme, že cez tento link následne došlo k heknutiu nášho FB účtu," spomína spätne Hlina.

Ako nenaletieť podvodníkom

Princíp je jednoduchý - okabátiť administrátora stránky, aby si myslel, že komunikuje s technickou podporou spoločnosti Facebook, čo sa však v tomto prípade nestalo a Hlina im zrejme naletel. Už názov niesol pochybnosti, keď sa predstavoval ako "Fb page’s". Človek následne získa dojem, že komunikuje s technikmi sociálnej siete, lenže presne o to podvodníkom ide. Následne od vás získajú údaje, ktoré použijú na svoje vlastné účely, v tomto prípade kúpa drahej reklamy.

"Dávajte si pozor na to, kto Vám vyčíta, že robíte niečo zlé. Častokrát to býva ten najväčší podvodník, pokrytec a farizej. Mám niekoľko obdobných politických skúseností, a teraz už aj takúto zo sociálnej siete," varuje verejnosť Hlina pred zaslaným scamom.

Príbeh so šťastným koncom

Nebýva to pravidlom, no tento príbeh má šťastný koniec a politikovi sa jeho peniaze po takmer mesačnom vyjednávaní s administrátormi Facebooku podarilo získať späť. "Po viac ako po mesiaci sa nám podarilo so sociálnou sieťou Facebook dohodnúť vrátenie peňazí. Chcem oceniť prístup Facebooku - mohli hrať "mŕtveho chrobáka" a tváriť sa, že s tým nič nemajú. Neurobili to, zachovali sa férovo, za čo im ďakujeme," píše nakoniec Hlina.

Aj z tohto príbehu plynie ponaučenie, a síce to, že ak ste administrátorom nejakej firemnej stránky, je potrebné si overovať pravosť posielaných mailov z tretích strán a či skutočne ide o sociálnu sieť Facebook a za žiadnu cenu im netreba poskytovať žiadané údaje bez zjavného odôvodnenia, či klikať na podozrivé linky.