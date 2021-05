KORONAVÍRUS Slovenských poslancov EP rozdeľuje uvoľnenie patentov na proticovidové vakcíny

Ivan Štefanec (KDH) upriamil pozornosť na ochranu duševného vlastníctva, na ktorom zarábajú tí, čo doň investovali. Vakcinácia je účinný boj proti pandémii, na to však podľa neho nie je nutné porušovať práva duševného vlastníctva. "Aj v týchto pandemických časoch treba dodržiavať pravidlá a tým je aj ochrana vlastníctva - fyzického alebo duševného. Pre lepšiu vakcináciu potrebuje hlavne zlepšiť výrobné kapacity a odbúrať exportné zákazy, ktoré ešte stále v niektorých častiach sveta platia," povedal Štefanec.

EÚ je podľa neho jedným územným celkom, ktorý exportuje vakcíny a polovicu svojich vakcín poslala rozvojovým krajinám. Únia teda pomáha aj bez uvoľňovania patentov a zásahov do ochrany duševného vlastníctva a pomôže ďalším zvyšovaním výrobných kapacít vakcín a celosvetovým zrušením zákazu ich exportu.

Robert Hajšel (Smer-SD) pripomenul, že od vypuknutia pandémie vyzýval na pozastavenie platnosti patentov na všetky lieky, ktorými možno liečiť COVID-19, aj na preventívne opatrenia, k čomu možno prirátať aj vakcíny. "Som rád, aj keď je už dosť neskoro, že táto debata sa dostala na vyššiu úroveň a že vyzývame Európsku komisiu, aby zmenila svoje odmietavé stanovisko a pozastavila platnosť patentov na vakcíny," povedal. Podľa neho je dočasné pozastavenie licencií iba prvý krok a podobne by sa malo postupovať aj pri ďalších liekoch, ktoré bránia šíreniu iných pandémií.

Hajšel kritizoval pomalý rozhodovací proces EÚ, keď aj v prípade nutnosti rýchlej reakcie naráža na potrebu dohodnúť sa medzi členskými štátmi a medzi inštitúciami EÚ. Vyjadril nádej, že v tejto téme sa nakoniec podarí nájsť kompromis a konštatoval, že pomôcť s distribúciou vakcín treba nielen rozvojovému svetu, ale aj vo vnútri Únie, kde sú veľké rozdiely v miere zaočkovanosti medzi jednotlivými krajinami.

Nicholsonová nemá ustálený názor

Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) v tejto komplikovanej otázke nemá ustálený názor, aj preto, že uvoľnenie patentov nemusí znamenať okamžitú pomoc pre chudobnejšie krajiny. "Ak by to tak bolo, nemala by som problém to podporiť. Ale iba zrušiť patenty nestačí. Otázka je, či tie krajiny majú potrebný ľudský potenciál pre získané know-how, či majú dostatok surovín a ďalších produktov pre výrobu vakcín a vhodné laboratórne vybavenie. Som skeptická a myslím si, že zrušením patentov sa nevyrieši okamžite nedostatok vakcín," uviedla.

Pripomenula, že svet je dnes navzájom prepojený a bez vakcinácie chudobnejších regiónov riziko pandémie zostáva aj pre zaočkované bohatšie krajiny. Situáciu komplikuje aj ochrana duševného vlastníctva. Za východisko zo situácie považuje ustálenie vzťahov s výrobcami vakcín, finančné injekcie pre rozšírenie ich výroby a pomoc menej rozvinutým štátom na báze solidarity.

Vladimír Bilčík (Spolu) uvoľňovanie patentov na vakcíny označil za "lacný a populistický návrh". Podľa neho neexistujú záruky, že by ďalší výrobcovia dodržali rovnaký postup pri výrobe mRNA vakcín. "Ide o nové technológie za veľa peňazí a so špičkovými vedcami. Je nepredstaviteľné, že by sa táto technológia zrazu presunula niekam inam. Je to aj otázka komponentov a surovín pre vakcíny. Potrebujeme podporiť výrobu existujúcich kapacít, ešte viac uvoľniť export vakcín a zaistiť ich účinnejší presun medzi krajinami," povedal Bilčík.