CoFoE nie je miestom, kde sa rozhodne o budúcnosti EÚ, myslí si Hajšel

Konferencia sa koná od jari formou občianskych panelov aj webovej platformy, kde môže svoj názor na smerovanie EÚ vyjadriť ktokoľvek. Pripomienky občanov budú základom pre záverečnú správu, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie. Podľa Hajšela je však rok príliš málo na uzavretie debaty o významných zmenách. Konferencia sa navyše začala uprostred pandémie covidu, dodal nezávislý europoslanec, ktorého do EP zvolili v roku 2019 z kandidátnej listiny strany Smer-SD.

Hajšel ocenil snahu EÚ zapojiť čo najviac ľudí do diskusií o budúcnosti Únie, v praxi však vidí veľký priestor na zlepšenie angažovanosti slovenských občanov. "Súdiac podľa priebehu diskusných fór v rámci Konferencie o budúcnosti Európy zorganizovaných aj na Slovensku, pričom na viacerých som aktívne participoval aj ja, nezapojili sa do nich ani napriek snahe štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martina Klusa zďaleka také množstvá občanov, o ktorých by sme mohli povedať, že predstavujú reprezentatívnu vzorku," priblížil Hajšel.

CoFoE by preto podľa europoslanca mala zapojiť do diskusií občanov "nielen vo veľkých mestách, ale aj na vidieku, nielen medzi akademikmi, novinármi a mladými aktivistami, ale aj medzi zamestnancami, dôchodcami a podnikateľmi". "Obávam sa ale, že dôvod (nízkej angažovanosti) nie je iba covid, ale nízka dôvera, že účasť na takomto fóre niečomu poslúži," dodal Hajšel.

Konferencia nemá jasný mandát

Europoslanec pochybuje, že závery konferencie podnietia výraznú zmenu v politike EÚ. "Konferencia o budúcnosti Európy nemá jasný mandát, nekoná sa vo vhodnom čase. Keďže ale k vyhláseniu výsledkov dôjde počas francúzskeho predsedníctva EÚ a tesne pred voľbami nového francúzskeho prezidenta, Emanuel Macron urobí určite všetko pre to, aby výsledky konferencie nejaký zmysel dávali," zhrnul Hajšel.

CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ.