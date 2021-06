Lucia Ďuriš Nicholsonová: Táto vláda zobrala ľuďom nádej, SaS je emocionálne plochá strana!

O svoje negatívne pocity sa podelila v podcaste Denníka N. Aktuálnu vládu označila za sklamanie a mimoparlamentnú opozíciu za maličkú. "Ja viem, že na scéne sú strany ako Progresívne Slovensko a Spolu, fajn, tam je kopec slušných ľudí, ale to je politický planktón," poznamenala s tým, že tieto strany sa opäť budú musieť s niekým dohodnúť. Zároveň za vhodnú alternatívu nepovažuje ani Pellegriniho Hlas-SD.

Eurposlankyňa Ďuriš Nicholsonová uviedla, že k tomu ako vláda pristúpila k štátnej pomoci je znechutená. Kritike podrobila aj svojho exšéfa, ktorému robila roky dvojku. Znechutená je aj z toho ako vláda hodila cez palubu XY ľudí, ale aj z narábania s eurofondami. Tvrdí, že tlačovka, kde sa venovala tejto téme bola práve o tej miliarde, ktorú sa teraz vláda pokúša zohnať. Ďuriš Nicholsonová tvrdí, že sa za tým skrývajú predovšetkým egá a to, že ministri chcú sedieť na obrovských kopách peňazí.

Tvrdé slová smerom k Matovičovi, Sulíkovi aj Cigánikovej

"Matoviča som poznala a do poslednej chvíle som dúfala, že to dá na toho štátnika," poznamenala a zdôraznila, že v opozícii to považovala za jeho voľnú jazdu, ktorú si vtedy mohol dovoliť. "Nedokázal to a sklamal na plnej čiare. Ukázalo sa, že nie je na to stavaný, má obrovské ego, je strašne zákerný a vyplávali na povrch charakterové vlastnosti, ktoré sú nezlučiteľné s tým, aby robil čokoľvek nie, že premiéra, alebo ministra financií," povedala tvrdo.

Richardovi Sulíkovi poslankyňa telefonovala ohľadom štátnej pomoci, ktorú považovala za škandalóznu. Počas ich posledného telefonátu zrejme prišiel ich bod zlomu. "Vy ste tých ľudí hodili cez palubu, prečo ste tú štátnu pomoc postavili na tom, že nesmú byť dlžní na poistnom?" pýtala sa dnes už bývalá saskárka. Odpoveď ju zrejme prekvapila: "On mi na to hovorí, že tak im treba, lebo roky klamali štát, čo je podľa mňa mimo mísu a toto bol náš rozhovor, ja som položila telefón a vystúpila som zo strany," poznamenala s tým, že jej tlačovka bola pravdivá a on sa za ňu nemal čo ospravedlňovať.

"Cigániková, ktorá za mnou predtým prišla, že aký som ja jej vzor, staršia kolegyňa hodná nasledovania, si napíše na Facebook, že ona bola len v nesprávny čas na nesprávnom mieste s neprávnym človekom?" dodala znechutená europoslankyňa s tým, že v politike zrejme skončí. Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Lucia Ďuriš Nicholsonová zároveň uviedla, že jej prekážala emocionálna plochosť strany SaS. Zatiaľ čo jej boli najbližšie sociálne témy, ona apelovala na to, že nie je možné sa sústrediť len na to, ako urobiť z úspešných podnikateľov ešte úspešnejších. Ako krivdu vníma aj to, že hoci ona stranu podržala neraz, ju strana v kritickom momente nepodržala.