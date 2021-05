Predseda KDH oplakáva stratu v Rudne nad Hronom: O život prišiel muž, ktorý bol kedysi starostom za ich stranu!

Muž, ktorý zahynul sa volal Stanislav Luky a kedysi ho prijali do KDH ako člena a dokonca sa stal starostom obce po novembri 1989. "V týchto chvíľach stojíme pri obyvateľoch Rudna nad Hronom, ktoré zasiahla ničivá povodeň. Jej obeťou sa stal člen KDH, prvý ponovembrový starosta Stanislav Luky, ktorého ľudia poznali ako schopného a pripraveného pomáhať druhým, ako človeka dobrého srdca," prezradil predseda KDH Majerský. Súčasný starosta obce Marián Šurjanský už včera potvrdil, že povodeň si vyžiadala život jedného staršieho muža.

Zdroj: Facebook/Milan Majerský

"Odvčera som v kontakte s naším aktuálnym starostom obce Mariánom Šurjanským ohľadom možnej pomoci rodine zosnulého i ďalším ťažko skúšaným. V týchto zložitých okamihoch sme s Vami!" dodal predseda konzervatívcov Majerský.

Chcel odčerpávať vodu z pivnice, strhla ho však voda

Podľa portálu Pravda sa vraj bývalý 68-ročný nebohý starosta vybral do pivnice odčerpávať vodu, kde jeho bezvládne telo aj našli. "Vraj chcel ísť do pivnice odčerpávať vodu a vtom ho to strhlo. Zostali po ňom manželka, dvaja dospelí synovia a vnúčatá,“ už len smutne skonštatoval jeden z miestnych.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Nebolo to pritom vraj prvýkrát. Nebohý exstarosta bol totiž veľmi blízko k podobnej tragédii už v roku 1994. Vtedy išlo tiež o povodeň. "Presne v tom istom dome, teda u neho, kde sa to stalo aj teraz, mu pomáhal jeho asi šesťdesiatročný kamarát. Práve on Stana pred smrtiacou vodou zachránil, no sám prišiel o život. Teraz sa ten scenár akoby zopakoval, no už sa mu uniknúť nepodarilo,“ poznamenal.