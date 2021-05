Vláde uznávame snahu, ale nie spôsob výkonu politiky, tvrdí podpredseda KDH Čaučík

Marián Čaučík

Zdroj: TASR – Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Ak by sa KDH v roku 2020 dostalo do parlamentu, možno by bolo súčasťou aktuálnej vlády a určite by podporovalo mnohé body jej programového vyhlásenia. Nevie sa však stotožniť so spôsobom, akým vládny kabinet svoju politiku realizuje. V diskusii na TASR TV to povedal podpredseda mimoparlamentného KDH Marián Čaučík.