Ministerstvo vnútra navrhlo pred budúcoročnými voľbami zmeny vo volebnom zákone

BRATISLAVA - V roku 2022 sa budú voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov konať po prvý raz v rovnakom čase. Podľa návrhu novely zákona o výkone volebného práva by politické strany mohli vynaložiť na volebnú kampaň najviac 1,5 milióna eur. Kontrolu nad transparentnosťou kampane a sankcie by mohli prevziať okresné úrady. Návrh novely predložilo ministerstvo vnútra (MV) do medzirezortného pripomienkového konania.