Personálne rošády v NAKA: Padlo prvé meno nového šéfa, Zuriana by mal nahradiť Spišiakov človek!

Dotyčným nástupcom Zuriana by mal byť policajný riaditeľ z okresu Dunajská Stredu Péter Both. Toho sme s touto informáciou konfrontovali, no odmietol ju. "Ja o tom neviem nič. Je tam výberové konanie. Je to transparentne zabezpečené v súvislosti s obsadzovaním funkcií v policajnom zbore. Je tam nariadenie o kariérnom postupe príslušníkov. To sú podľa mňa chodbové reči alebo výmysly," povedal pre Topky Both.

Spýtali sme sa ho aj na to, či už podobnú informáciu zachytil aj on sám. "Už som sa tiež s touto informáciou stretol a dostalo sa mi to do uší, ale zatiaľ to určite nie je pravda. Je tam to spomínané konanie na obsadzovanie funkcií a hlavne takto vysokého charakteru, takže tam to nie je o tom, že "niekto menuje niekoho"," uzavrel túto tému Bóth.

Na záver nás ešte zaujímalo, či by Zurian kývol na takúto ponuku. "To je predčasné sa pýtať. Každý príslušník, ktorý bude spĺňať kritériá, tak sa môže prihlásiť a tým pádom aj zvýšiť úroveň budúceho, víťazného kandidáta na uvoľnený post," skončil Both.

Nečakané zemetrasenie v polícii

Policajný zbor zažíva počas tohto týždňa mimoriadne zemetrasenie. Okrem toho, že zo stoličky šéfa NAKA ohlásil odchod samotný Zurian, nebol sám. Z postu zástupcu riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) tiež ohlásil odchod Patrik Jurík. Potvrdil to aj hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Michal Slivka.

"V tejto chvíli môžeme potvrdiť, že zástupca riaditeľa Patrik Jurík dnes odovzdal žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru k dátumu 31. mája 2021," uviedol Slivka. Jurík tak urobil len jediný deň po tom, ako šéf NAKA Zurian ohlásil svoj odchod.

Branislav Zurian končí ako śéf NAKA a v polícii celkovo Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Ten končí vo funkcii k 15. máju. Z postu a tiež z polície odchádza na vlastnú žiadosť. Nový riaditeľ NAKA sa bude hľadať cez riadne výberové konanie. O tom, kto dočasne agentúru povedie, rozhodne prezident Policajného zboru (PZ) Peter Kovařík najskôr 16. mája.

Kto je Péter Both

Péter Both je aktuálny šéf okresného policajného riaditeľstva v Dunajskej Strede. Prácu v polícii vykonáva 16 rokov. Počas uplynulého obdobia sa v mieste jeho pôsobiska odohralo dokonca viacero mafiánskych popráv. V rýchlosti spomenieme ilegálne hroby na farme v Čótfe, kde skončili desiatky brutálne zavraždených obetí, medzi nimi aj bratia Szilárd a Csaba Raiszovci. Netreba zabudnúť ani na Lajosa Sátora, ktorý sa dlhé roky ukrýval v zahraničí.