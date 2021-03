Posun v prípade sledovania novinárov: Karty zamiešala výpoveď šéfa NAKA Zuriana! Dôkaz je v trezore

Bývalý policajt Pavol Vorobjov, ktorý je v súčasnosti obvinený z lustrácií novinárov, mal spísať úradný záznam, v ktorom uviedol, že konal na príkaz exprezidenta policajného zboru Tibora Gašpara. Záznam údajne odovzdal šéfovi NAKA Branislavovi Zurianovi. Ten ho uložil do svojho trezora. Vyplýva to priamo zo Zurianovej výpovede. Informáciu priniesla televízia Markíza.

Pavol Vorobjov skončil na NAKA potom, ako sa prevalilo, že nezákonne lustroval 28 novinárov. Vo výpovedi však tvdil, že to nerobil a nekonal ani na nikoho príkaz. Jeho pôvodná svedecká výpoveď bola však iná. V tej priamo povedal, že kona na pokyn vtedajšieho prezidenta policajného zboru Tibora Gašpara. V kauze Očistec o tom vypovedal aj šéf NAKA Branislav Zurian.

Ten vo svojej svedeckej výpovedi vyšetrovateľovi opísal, ako konfrontoval vtedajšieho šéfa NAKA Petra Hraška s Pavlom Vorobjovom. Tvrdil, že ich verzia príbehu nedáva logický zmysel. „Po nejakom čase, možno 30 minút, prišiel do mojej kancelárie Pavol Vorobjov a s roztraseným hlasom mi povedal, že on za nič nemôže. Že od neho to chceli nadriadení. Doniesol mi pri tom taký záznam, napísaný na A4, v ktorom bolo uvedené, že vykonával lustrácie na pokyn prezidenta Policajného zboru," uvádza podľa televízie vo výpovedi Zurian. Dodal, že záznam má u seba v trezore.

Pavol Vorobjov Zdroj: Facebook

Zurian sa pre televíziu vyjadril, že originál záznamu odovzdal vyšetrovateľom vraždy novinára Jána Kuciaka a v trezore má len jeho kópiu. To však odporuje tvrdeniu šéfa tímu Juhása. Ten povedal, že samotnú listinu mu Zurian nedal a ani ju nemá v spise. Podobný záznam nikdy nevidel. Juhás však súhlasí s tým, že vďaka výpovedi Zuriana sa dostali k Vorobjovovi a boli schopní odhaliť, ako to bolo s lustráciou zavraždeného novinára.

„Informácia o tom, že nejaké stretnutie bolo a že Zurian získal informáciu je pravdivá, lebo na základe tej informácie som ho potom vypočúval. To je pravda," povedal pre televíziu Juhás.