Obrovské problémy Fica v Bruseli: Vládny špeciál mal nehodu! Lietadlo je vážne poškodené

BRUSEL - Premiér Robert Fico odcestoval v stredu na dôležitý summit lídrov Európskej únie. Hneď v úvode ho však postretol nepríjemný incident. Lietadlo, ktorým priletel, poškodili.
O problémoch informoval predseda vlády na sociálnej sieti. "Náročný summit v Bruseli nezačal dobre. Na letisku nám auto so schodmi rozbilo lietadlo tak, že je neletuschopné a musíme ho tu nechať," uviedol. Bližšie podrobnosti naterz známe nie sú. Fico na summit lete vládnym špeciálom Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR.
Premiér sa v stredu večer zúčastnil na summite lídrov Európskej rady a štátov západného Balkánu. Vo štvrtok ráno sa plánuje zúčastniť na schôdzke neformálnej skupiny venovanej priemyslu a konkurencieschopnosti, po ktorom sa začne samotný summisut Európskej únie. Prezidenti a premiéri členských štátov EÚ budú rokovať o financovaní Ukrajiny, bezpečnosti Európy, rozširovaní bloku a dlhodobom rozpočte Únie na roky 2028 až 2034. Diskusie sa budú týkať aj situácie na Blízkom východe, migrácie a konkurencieschopnosti. Premiér by sa mal na Slovensko vrátiť najneskôr v piatok.
Samit označil za rozporuplný
Fico označil večerné stretnutie s krajinami západného Balkánu, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ, za skeptické. "Osobitne som podporil srbského prezidenta Alexandara Vučiča, ktorý sa tohto summitu úmyselne nezúčastnil, aby vyjadril protest proti neférovému zaobchádzaniu inštitúcii EÚ so Srbskom," uviedol.
"Srbsko je suverénna krajina a jeho prezident suverénny politik, čo sa v EÚ príliš netoleruje. Srbsku sa stále vymýšľajú ďalšie a ďalšie podmienky na vstup do EÚ, aby bol čo najdlhšie odďaľovaný, hoci Srbsko patrí medzi najlepšie pripravené krajiny," dodal.
Dvojaký meter je podľa neho typickou črtou európskej politiky. "Na jednej strane veľkí chlapci tlačia Ukrajinu do EÚ, hoci je absolútne nepripravená a na strane druhej Srbsku bránia vstúpiť do únie, lebo je príliš hrdé, sebavedomé a suverénne. Alexandar Vučič a Srbi budú mať vždy moju podporu," uzavrel.