Ministerstvo vnútra si zrejme potrpí na poriadny luxus: Testovanie limuzín za tisíce s masážnymi kreslami!

Informoval o tom portál HN. Začalo sa to vynovením motoriek, pokračuje to autami. Nejde pritom o hocijaké vozidlá. Verejne dostupné informácie prezrádzajú, že môže ísť o vozidlá, pri ktorých sa dá cenovo zohnať takmer trojizbový byt v našom hlavnom meste!

Autá, o ktorých výbave bežný Slovák len sníva

Nejde teda ani zďaleka o bežné vozidlá, pretože sú medzi nimi aj luxusné limuzíny, v interiéri ktorých sú podľa niektorých motoristických novinárov aj také veci, ako kožené, vyhrievané a polohovateľné sedadlá. To však stáe nie je všetko, pretože niektoré ponúkajú dokonca aj možnosť výberu z viacerých typov masáží. Po niekoľkohodinovej jazde teda človek z takého auta vystúpi oddýchnutý a zrelaxovaný.

Chcú aj tak modernizovať

Aktuálny stav vozového parku MV je podľa aktuálneho vedenia po predchádzajúcej vláde v stave, ktorý podľa ministerstva sotva uspokojivý. "Investičný dlh na vozovom parku MV SR prevyšuje 30 miliónov eur. Ekonómovia preto precizujú koncepčný dokument Plán obnovy autoparku na roky 2021-2025. Chceme vybudovať moderný, efektívny a ekologický vozový park rezortu, pričom v prvej fáze obnovíme vozidlá staršie ako 12 rokov a tie, ktoré majú najazdených viac ako 250-tisíc kilometrov," odôvodňuje ministerstvo.

Aktuálne zamestnanci Úradu pre ochranu ústavných činiteľov podrobujú dôsledným skúškam limuzínu typu Audi A8 L. Jej základná cena sa pritom začína na sume presahujúcej stotisíc eur. Zatiaľ nie je jasné, čo presne sa testuje na tomto vozidle, no jedno je isté - je to pod režisérskou taktovkou Mikulca.

Audi A8 L, ktoré testuje ministerstvo Zdroj: TASR/AP Photo/Paul Sancya

Spomína sa aj exminister Malchárek

O prípadnom ďalšom pridelení vozidla rozhodne vedenie úradu, ktorý ho podľa všetkého bude mať k dispozícii do konca mája. Pozornosť púta tiež to, že hoci vozidlo dala ministerstvu oficiálne k dispozícii spoločnosť Porsche Slovakia, jeho skutočným vlastníkom je eseročka AC Bratislava Slovensko patriaca bývalému ministrovi hospodárstva Jirkovi Malchárkovi. Ten je aktuálne jedným z hlavných aktérov spisu Gorila.

Jirko Malchárek z čias vlády Mikuláša Dzurindu Zdroj: SITA/Tomáš Benedikovič

Nie je to len Audi

V prípade ministerstva vnútra nejde len o spomínané Audi A8 L, no policajti aktuálne testujú aj Mercedes Benz AMG E 63S, ktorého cena je dokonca ešte vyššia, a to vyše 200-tisíc eur. Pred istým časom zas testovali Mercedes Benz S 500 v hodnote takmer 160-tisíc eur, či BMW 745 Le xDrive za 120-tisíc eur. Vyskytol sa tam aj Jaguar XF sedan za 55-tisíc eur, Jaguar I-Pace za 80-tisíc eur, ale tiež niekoľko typov Land Roverov v cenovom rozpätí od 53-tisíc do vyše 60-tisíc eur. Ponuka je teda podľa HN viac ako pestrá.