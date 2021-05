Opozičný poslanec hovorí o vládnom papalášizme: Drsná kritika! Vicepremiér si požičal luxusné auto

Šutaj Eštok na sociálnej sieti Facebook uviedol, že podľa neho je vicepremiér Holý "najzbytočnejším členom slovenskej vlády". Novým dôvodom na kritiku je podľa neho požičané auto.

VIDEO Prezidentké odovzdali petičné hárky s podpismi vyše 585-tisíc ľudí

Najväčší vládny papaláš?

Holý čelil minulý rok kritike kvôli udelenej výnimke, na základe ktorej mohol navštíviť Veľkú Britániu a nemusel absolvovať karanténu ani test. "Pán Holý nám už vlani predviedol, že je niečo viac ako bežní ľudia. Lietal si veselo každý týždeň do Británie bez testu na Covid a tri týždne odmietal povedať, ako je to možné. Potom vysvitlo, že mal na svoje súkromné cesty papalášsku výnimku od hlavného hygienika," napísal poslanec.

"Úspešne sa uchádza aj o ďalší superlatív – najväčší vládny papaláš," uviedol na sociálnej sieti. "Dnes, v čase, keď sa všetci majú uskromňovať a Igor Matovič nám hrozí drastickým zvyšovaním DPH, si pán Holý ako správny papaláš povedal, že si trošku zvýši pracovný komfort. Prečo by sa mal voziť v obyčajnom služobnom aute, keď sa môže voziť za štátne peniaze v superluxusnej limuzíne od Mercedesu?" pýta sa.

Bezplatné užívanie

Zmluva o pôžičke auta je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a ide o bezplatnú pôžičku. "Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania osobné motorové vozidlo," píše sa v zmluve.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. "A to na obdobie výkonu funkcie Mgr. Štefana Holého ako podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre legislatívu a strategické plánovanie." Šutaj Eštok dúfa, že to bude čoskoro. "Tak len všetci dúfajme, že to obdobie výkonu funkcie sa čo nevidieť skončí a najväčší vládny papaláš sa poberie do minulosti," dodal.

O referende rozhodne prezidentka

"Prezidentka má petičné právo v hlbokej úcte, preto budeme k tomuto procesu pristupovať mimoriadne zodpovedne," deklaroval hovorca s tým, že vynaložia všetko úsilie, aby sa proces nenaťahoval. Predseda petičného výboru Ervín Erdélyi priblížil, že priniesli 48 krabíc, v ktorých sa nachádza 84 136 hárkov s 585 816 podpismi. Člen výboru Peter Deďo verí, že prezidentka bezodkladne vyhlási referendum a že strany vytvoria silnú referendovú koalíciu a pripravia silnú kampaň.

Petičný výbor nevidí problém v tom, že podpisy zbierali najmä politické strany. "Toto všetko je iniciatíva ľudí. Ťažko sa dá hovoriť, že to je nejaká stranícka akcia," podotkli. Člen výboru Róbert Bestro vidí v referende šancu na reštart v spoločnosti. Prezidentka by mala vyhlásiť referendum do 30 dní od odovzdania podpisov. Na vyhlásenie referenda treba aspoň 350-tisíc podpisov od občanov. Ak by sa prezidentka pre referendovú otázku obrátila na Ústavný súd SR, mal by do 60 dní rozhodnúť. Referendum by sa malo konať najneskôr do 90 dní od jeho vyhlásenia.

Petičný výbor zverejnil podpisové hárky v rámci referendovej iniciatívy začiatkom februára. Petíciu iniciovali opozičný Smer-SD a mimoparlamentný Hlas-SD, pridala sa k nim aj neparlamentná SNS, podpisy zbierali podľa petičného výboru aj Socialisti.sk a ďalšie organizácie.