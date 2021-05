Kontroverzný Holý po verejnom tlaku narazil: Jeho verziu návrhu o tendroch zhodili zo stola

Píše o tom aj Nadácia Zastavme korupciu (NZK) na svojom webe.

- Novela zákona o verejnom obstarávaní prináša zvýšenie transparentnosti aj skrátenie procesu verejného obstarávania

- Okrem výrazného zrýchlenia procesov prinesie aj zmenu v revíznych postupoch – o námietkach by mal po novom rozhodovať súd

- Úrad pre verejné obstarávanie má byť naďalej ústredným orgánom s kontrolnou a sankčnou činnosťou

Aj takto vlani Úrad vlády predstavoval novelu o verejnom obstarávaní, ktorú prezentoval vicepremiér Holý ešte počas vlády Igora Matoviča. "Celý minulý rok sme bili na poplach a bojovali proti novele zákona o verejnom obstarávaní z dielne Štefana Holého. Ak by prešla, stratili by sme prehľad o tom ako sa míňa miliarda eur ročne. Aj vďaka vám a petícii sa nám podarilo vytvoriť tlak, pod ktorým návrh prekopali. Štefan Holý nakoniec predstavil novelu zákona spolu s predsedom ÚVO Miroslavom Hlivákom. Našli sme v nej aj sporné časti. Nebezpečnú pasáž o tom, že stavebné práce do 5,2 milióna netreba súťažiť, tam však už nenájdete," píše pozitívne NZK.

Aj v novom návrhu sú vraj riziká

Neziskovku síce teší, že sporné body v novopredloženom návrhu od Holého už nie sú, no stále vidia obavy. "Novela zákona, ktorú nakoniec predložil vicepremiér Štefan Holý spolu s predsedom ÚVO Miroslavom hlivákom je veľkým posunom vpred. Aj v novom návrhu však vidíme potenciálne riziká," píše NZK.

Novela z dielne vicepremiéra Holého mala okrem iného podľa neziskovky priniesť vyňatie takzvaných podlimitných zákaziek spod režimu verejného obstarávania. "Znamenalo by to, že napríklad stavebné práce do 5,3 milióna eur by mohol štát alebo samospráva zadávať bez transparentnej súťaže a verejnej kontroly. V novom návrhu Š.Holého a M. Hliváka sa nenachádzajú zmeny, ktoré by otvárali priestor na korupciu a klientelizmus," myslí si organizácia.

“Ako jednoznačné pozitívum vnímame upustenie od „revolučného“ zvyšovania svojvoľného prideľovania zákaziek,” uviedol Michal Piško z ďalšej neziskovky Transparency International Slovensko.

Ďalším plusom je doba archivácie, tvrdí Petková

Povinná archivácia dokumentov z verejného obstarávania po novom zostane desať rokov a nie len päť, ako to ešte pred Vianocami navrhoval Holý. "Plusom je nepochybne aj posilňovanie nezávislosti výberu predsedu ÚVO a aj fakt, že ostáva možnosť podávať podnety zo strany mimovládnych subjektov,“ dodáva Zuzana Petková.