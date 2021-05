VIDEO Ďalšia roztržka v koalícii: Halgašová s Linhartom si na výbore žrali nervy, poslanec Sme rodina vybuchol!

BRATISLAVA - Človek by niekedy pri pohľade na naše parlamentné zloženie neveril, aké všelijaké témy sa dokážu stať jablkom sváru, a to priamo v koalícii. Najnovšie to škrípe medzi poslancami Jarmilou Halgašovou (SaS) a Patrickom Linhartom (Sme rodina). Všetko sa to odohralo na dnešnom výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v Národnej rade. Aj tu zohrala svoju úlohu sociálna sieť.

Poslanec Sme rodina Linhart na nej totiž naživo vysielal priebeh dnešného výboru, pričom po jeho ľavici sedela poslankyňa Halgašová od liberálov. Tej sa po istom čase prestalo páčiť, že poslanec Linhart na výboru manipuluje s vysielajúcim mobilom a dáva tak cez svoje poslanecké konto verejnosti svojím spôsobom vedieť, ako prebieha rokovanie výboru. Sama nemala proti vysielaniu nič, no skôr apelovala na to, aby sa tieto výbory nevysielali cez súkromné účty konkrétnych poslancov.

Verejné nahrávanie výboru spustilo lavínu

Pri začiatku rokovania výboru sa dokonca začalo hlasovať o tom, či môže byť schôdza nahrávaná verejne. Hneď na to prehovorila Halgašová. "Ide o nahrávanie na webovú stránku pána Linharta, čiže ak by mal byť priamy prenos, tak si myslím, že by mal byť urobený priamo pracovníkmi úradu alebo Kancelárie Národnej rady," argumentovala na úvod, pričom sa dívala na poslanca, ktorý vysiela. Ten počas streamu na ňu často mieril objektív svojho mobilu.

Prehlasovali ju a prišiel konflikt

Hlasovanie pre Halgašovú nedopadlo úspešne a kolegovia jej bohužiaľ povedali, že úvaha o vysielaní pomocou techniky Národnej rady nie je technicky možná: "Pripravuje sa technická stránka nahrávanie priebehu výborov. Zatiaľ to nie je možné. Budeme o tom hlasovať," vysvetlili Halgašovej počas rokovania. "Toto je Národná rada Slovenskej republiky, záznamy sú tu povolené a v iných výboroch sa tieto záznamy robia,“ dodal stále vysielajúci Linhart.

Medzičasom sa ale čosi stalo a poslankyňa Halgašová streamovanie poslanca Linharta istým spôsobom "opätovala", no skôr cez fotku. Na nej je z profilu odfotený jej vysielajúci kolega Linhart, no zjavne z nie veľmi atraktívneho uhla.

Nefoťte mňa a moju obezitu, pani poslankyňa

Keď si Linhart medzitým príspevok Halgašovej na sociálnej sieti prečítal, ešte počas rokovania výboru jej to vytmavil. "Rád by som upozornil na nekorektné správanie pani Jarmily Halgašovej. Robia si tu s pánom Remžom fotografie, smejú sa tu ako malé deti. (..) Poprosil by som, aby s pracovníkmi ministerstva pôdohospodárstva, aby som bol presný s pánom Remžom, sa tu nehrali na trinásťročné deti, nefotili mňa a moju obezitu,“ adresoval pripomienky kolegom Linhart. Halgašová reagovala, že ide o nezmysel. Linhart ju následne označil ako členku lobistickej skupiny.