Karahuta po niekoľkých dňoch nadobro uzatvára kauzu konfliktu na výbore: Ja som nikoho nerozsádzal!

Ešte tento týždeň o rozsádzaní poslancov na výbore hovorila Halgašová v poslednom statuse. "To majú poslanci naozaj rozsádzať kolegov, aby dosiahli ideálnu kompozíciu na fotografii, podľa predstáv kolegu Linharta? Naozaj smiešne," písala Halgašová od liberálov. Linhartovi tiež prekážala samotná fotka, ktorú Halgašová so svojím mobilom vyhotovila a tiež jej správanie. "S pracovníkom ministerstva Remžom si robila posmešky z mojej obezity, fotila si ma, smiali sa ako 13-ročne deti. Na to som upozorňoval, že toto je pod úroveň poslancov," povedal ešte tento týždeň Linhart.

Zdroj: Facebook/Jarmila Halgašová

Čo povedal Karahuta?

Aj keď sa predseda tohto výboru pre náš portál už k danému konfliktu vyjadril, predsa len sa ešte rozhodol prehovoriť ku téme presádzania poslancov. On vraj žiadny takýto príkaz nenariadil. "Žiadne rozsádzanie iniciované nebolo. A určite som nedal k tomuto kroku žiaden pokyn, ani sa o tom nehlasovalo. Celé to prebehlo tak, že pani poslankyňa Halgašová si vymenila miesto so svojou straníckou kolegyňou pani poslankyňou Zemanovou. Pravdepodobne to urobila preto, aby nebola v tesnej blízkosti s pánom poslancom Linhartom," tvrdí Karahuta, čím teda povedal, že presadnúť si bol Halgašovej nápad.