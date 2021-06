VIDEO Poslankyňa SaS poriadne vystrašila fanúšikov: Do práce si priniesla desiatu s červami!

BRATISLAVA - Členka pôdohospodárskeho výboru v parlamente a poslankyňa SaS, ktorá sa prednostne venuje témam o potravinách Jarmila Halgašová (SaS) sa divákom pochválila skutočne netradičnou desiatou. Toto si do práce skutočne nenosí každý Slovák, pretože ide o múčne červy na bagete. Tie však nakoniec nejedla, no dodala, že Slováci ich aj tak v istej konzistencii konzumujú!

"Múčne červy, ktoré som si naservírovala na bagetku sú historicky prvým hmyzom, ktorý sa dostal do zoznamu bezpečných potravín na ľudskú konzumáciu v EÚ," popisuje video Halgašová. No vo videu už taká smelá nebola a ešte stále pohybujúce sa červy odmietla so slovami: "No ... fakt to nedám, nedám,".

Červy sú v niektorých tyčinkách

"Múčne červy sú ako prvá, nová potravina, ktorú schválila Európska komisia," pokračuje Halgašová s tým, že niektorým ľuďom sa zrejme po jej nasledujúcich slovách obráti žalúdok. A hlavne tým, ktorí konzumujú energetické tyčinky.

"V tejto forme sa to nekonzumuje. Múčne červy sa spracovávajú na múku, z ktorej sa vyrábajú takéto tyčinky," ukazuje poslankyňa výrobky na kamere. "Toto by som si už napríklad na desiatu dala, je tu múka práve z týchto červov, lebo je to bohaté na bielkoviny," konštatuje poslankyňa, ktorá divákom videa zaželala dobrú chuť.