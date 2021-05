Šéf výboru má toho dosť a musel prehovoriť: Konflikt medzi Linhartom a Halgašovou má hlbšie korene!

BRATISLAVA - Je to tu. Na konflikt medzi poslancami Patrickom Linhartom (Sme rodina) a poslankyňou Jaromilou Halgašovou (SaS) sa už viac nemohol pozerať ani šéf výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) a prehovoril. Podľa jeho názoru ich nezhody pramenia už v kariérnej minulosti obidvoch poslancov.

Pre to, či dokážu spolu poslanci po svojom boku fungovať sme sa snažili zistiť aj u samotného šéfa výboru a ten nám prezradil oveľa viac. "Osobne ma mrzí včerajší konflikt, ktorý sa odohral počas rokovania Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Konflikt medzi poslancom Linhartom a poslankyňou Halgašovou je to otázkou ich vzájomnej animozity, nie je politický, ale osobný, nemá to nič spoločné s koaličnými vzťahmi, Programovým vyhlásením vlády, ani s činnosťou výboru," povedal pre Topky šéf výboru Karahuta.

O čo išlo?

Medzi poslancami to už dlho nebolo v súlade s kostolným poriadkom. Začalo sa to fotografiami z výboru, pričom konflikt medzi Halgašovou a Linhartom vybublal po včerajšej schôdzi výboru. Poslanec si streamoval priebeh výboru, čo prekážalo Halgašovej, ktorá chcela, aby v prípade vysielania bola povolaná tretia strana z NR SR, čo sa nestalo pre technické nedostatky parlamentu. Nakoniec zverejnila na sociálnej sieti fotografiu, po ktorej ju Linhart obvinil, že sa s kolegom chichocú na jeho obezite. Halgašová to odmieta brala aj túto a aj predchádzajúce fotografie ako bežné "momentky" z výboru.

Zdroj: Facebook/Jarmila Halgašová

Toto vraj poslancov rozdeľuje

Karahuta však tuší, kde je pôvod ich vzájomného nepriateľstva a následného konfliktu. "Jeho pôvod môžeme hľadať v minulosti, ešte pre parlamentnými voľbami a súvisí s aktivitami Patricka Linhrata ako potravinového kritika a pani Halgašovej s jej úzkymi väzbami na potravinárov združených v PKS, kde v minulosti pracovala ako jej riaditeľka," povedal stranícky kolega Linharta.

Zdroj: TASR – Dano Veselský

"Konflikt ma mrzí o to viac, že bol úplne mimo tému, počas prerokovania petície Poľovníctvo má zmysel. Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie si za posledný rok získal svoju dôveru nielen v rámci NR SR, ale aj v očiach odbornej a laickej verejnosti. Je to hlavne vďaka tomu, že sa mi podarilo riešenie problémov na výbore presunúť z polohy politickej do roviny pragmatických a odborných riešení a osobné konflikty nepatria na pôdu žiadneho z výborov NR SR," povedal pre Topky predseda výboru Karahuta.