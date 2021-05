SNS vyzýva prezidentku, aby po prebratí hárkov pristúpila k vyhláseniu referenda

"Ak by prezidentka bezodkladne konala, referendum by mohlo byť najneskôr do štyroch mesiacov, ktoré by zastavilo trápenie tejto vlády, ale aj trápenie občanov," vyhlásila SNS. Ak by hlava štátu ale mala referendovú otázku odstúpiť na Ústavný súd SR, podľa mimoparlamentnej strany by to znamenalo ignorovanie viac ako 600.000 občanov, ktorí sa podpísali pod petíciu a naťahovanie času.

Viac ako 600.000 podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách odovzdá petičný výbor do podateľne Prezidentského paláca v pondelok. Petičný výbor zverejnil podpisové hárky v rámci referendovej iniciatívy začiatkom februára. Petíciu iniciovali opozičný Smer-SD a mimoparlamentný Hlas-SD, pridala sa k nim aj SNS. Strany deklarujú, že má ísť o apolitické občianske referendum. Iniciatívu podporila aj Konfederácia odborových zväzov SR.

Občanov sa chcú v referende pýtať, či súhlasia s tým, aby sa skrátilo ôsme volebné obdobie Národnej rady SR tak, aby sa parlamentné voľby vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda.