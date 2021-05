Klus tlmočil Albánsku podporu Slovenska pre začatie prístupových rozhovorov s EÚ

BRATISLAVA - Priblíženie Albánska k Európskej únii by posilnilo stabilitu regiónu západného Balkánu a otvorilo množstvo príležitostí aj pre Slovensko. Počas dvojdňovej pracovnej návštevy v Albánsku (30. apríla - 1. mája) to povedal tajomník slovenského ministerstva zahraničných vecí Martin Klus. V sobotu o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

"Tak ako v Severnom Macedónsku, aj v Albánsku som našim partnerom tlmočil jasnú podporu pre skoré začatie ich prístupových rozhovorov s EÚ," uviedol Klus s tým, že "obe krajiny už splnili všetky požiadavky pre oficiálne vykročenie na cestu vedúcu do EÚ". Vyzval, aby bola usporiadaná prvá medzivládna konferencia EÚ s Albánskom. "Projekt zjednotenej Európy nebude bez regiónu západného Balkánu nikdy úplný," vyhlásil.

So štátnym tajomníkom Ministerstva pre Európu a zahraničné veci Albánskej republiky Agronom Tarem rokoval Klus okrem integrácie Albánska do EÚ aj o vzájomných bilaterálnych vzťahoch či vývoji pandemickej situácie. Zhodli sa, že spolupráca oboch krajín v ekonomickej a obchodnej oblasti má rastový potenciál, čo nepochybne súvisí aj s pokrokom na ceste Albánska do Únie. Po rokovaní absolvoval aj zdvorilostné prijatie u albánskej ministerky pre Európu a zahraničné veci Olty Xhačkaovej.

Na stretnutí s hlavným vyjednávačom Albánska pre prístupové rokovania s EÚ Zefom Mazim partneri nadviazali na spoločnú videokonferenciu, ktorá sa uskutočnila v januári 2021. Martin Klus sa zaujímal najmä o pokrok, ktorý Albánsko dosiahlo v oblasti reforiem v uplynulom období a súčasne ponúkol možnosť zintenzívnenia vzájomnej spolupráce s cieľom odovzdania skúseností slovenskej vlády a diplomacie z prístupového procesu do EÚ.

Klus rokoval tiež o možnostiach ďalšieho rozvoja medziparlamentnej spolupráce s predsedníčkou parlamentného Výboru pre zahraničné veci Mimi Kodheliovou a so šéfkou parlamentného Výboru pre európsku integráciu Rudinou Hajdariovou. Vyjadril nádej, že po vytvorení nového albánskeho parlamentu po voľbách privíta delegáciu tamojších poslancov na návšteve v Bratislave.