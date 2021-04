Priestor na revíziu plánu obnovy by mal byť možný o rok, hovorí Vašáková

Upozornila, že zadefinované investičné procesy sú veľmi zdĺhavé. "Ak sa naozaj majú napríklad vybudovať nejaké nemocnice, tak sa to nedá spraviť počas roka až dvoch. To znamená, že ak by sme my veľmi často menili tento plán, tak jednak je to technicky komplikovaný proces, lebo to zasa bude musieť ísť na schválenie (Európskou, pozn.) komisiou a Radou (Európy, pozn.), takže sú to zase tri - štyri mesiace. Okrem toho to blokuje realizáciu investícií, čo pri časovom horizonte do polovice roka 2026 si asi ťažko môžeme dovoliť pri veľkých projektoch," uviedla.

Proces implementácie má podľa šéfky sekcie plánu obnovy MF SR fungovať tak, že v pláne obnovy sú nastavené míľniky a ciele. Peniaze z Európskej komisie (EK) bude Slovensko dostávať nie na základe faktúr, ale na základe plnenia míľnikov a cieľov. Veľké financie z plánu sa budú zameriavať na koncové štátne nemocnice. Zároveň by však z ďalších európskych financií mali byť podporené aj súkromné nemocnice, ktoré budú ochotné sa reprofilizovať. Investičné zdroje by mali slúžiť napríklad na ich materiálovo-technické vybavenie. Otázky investícií však budú prechádzať vlastným pripomienkovým konaním, konzultovať o nich by sa malo ešte naprieč rezortom zdravotníctva. Zdroje by mali byť alokované do všetkých regiónov Slovenska.