Laššáková ostro kritizuje plán obnovy: Dokument dáva jasne najavo, že vládu kultúra nezaujíma

Absenciu potrieb kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu (KKP) v reformno-investičnom pláne dáva za vinu aj neschopnosti súčasnej šéfky rezortu kultúry Natálii Milanovej (OĽANO). Pripomína, že nedokázala presadiť do Plánu obnovy a odolnosti SR uznesenia výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá zo septembra 2020, ktorými odporučil vláde vyčleniť minimálne dve percentá z európskych prostriedkov pre oblasť KKP. "Je to jednoznačne jej zlyhanie,“ skonštatovala Laššáková. Vníma zároveň viacero oblastí, na ktoré sa malo pri prerozdelení alokácií pamätať. "Okrem iného je to rozvoj regionálnej kultúry, podpora investičných projektov všeobecne, digitalizácia kultúry a kreatívneho priemyslu. Nič také v slovenskom pláne obnovy nie je," poznamenala Laššáková.

Je presvedčená, že ak by premiér Eduard Heger (OĽANO) ako gestor tvorby plánu rešpektoval podmienku Európskej komisie, aby diskusia o národnom pláne bola výsledkom čo najširšieho celospoločenského konsenzu, bol by materiál oveľa lepší. "Znenie, ktoré posielame do Bruselu, je však výsledkom nedostatočnej diskusie so všetkými odbornými a profesijnými zväzmi, na základe čoho tam chýbajú oblasti, ktoré možno rozvíjať z európskych peňazí, ako príklad sa ponúka práve kultúra, ale aj poľnohospodárstvo,“ zdôraznila exministerka.

Kultúra si v slovenskom pláne obnovy našla miesto v oblasti Zelená ekonomika a komponente Obnova budov, v ktorej sa ráta s alokáciou 741 miliónov eur. Ráta sa s reformou zameranou na zvýšenie transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu (PÚ) SR a taktiež na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, na tento účel je v pláne alokovaných 207 miliónov eur. Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Slovensko bude mať k dispozícii objem prostriedkov vo výške takmer 6,6 miliardy eur.