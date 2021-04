Vládny plán obnovy školstva má problém: Učitelia hovoria, že by si zaslúžili viac

Ondek poznamenal, že školskí odborári mali k plánu obnovy v oblasti školstva viacero pripomienok. Ako tvrdí, na oblasť digitalizácie škôl mohlo byť vyčlenených viac finančných prostriedkov. "Na školstvo by mohlo ísť viac finančných prostriedkov, ale čo je dôležité, nie sú to finančné prostriedky, ktoré budú dané na platy zamestnancov," povedal Ondek. Ako poznamenal, financovať sa však bude vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Školskí odborári si v rámci plánu obnovy cenia financie, ktoré pôjdu na odstránenie bariér v školách pre hendikepované deti.

"Financie majú ísť aj na tvorbu učebníc, ale aj na tých, ktorí ich tvoria. Tu si myslíme, že by mohla byť určitá selekcia, kto bude o týchto veciach rozhodovať," povedal predseda OZ PŠaV na Slovensku. Podľa Ondeka Konfederácia odborových zväzov SR, ktorej súčasťou je aj OZ PŠaV na Slovensku, konštatuje, že v celkovom pláne obnovy chýbajú viaceré oblasti, ako je napríklad poľnohospodárstvo. Nedostatky vidia i v sociálnej oblasti. "Všetci zástupcovia Konfederácie odborových zväzov SR sme sa zhodli, že plán obnovy v takejto podobe nie je dobrý pre Slovensko a sú veci, ktoré tam mohli byť zapracované a nie sú," povedal.

Na vzdelávanie by malo ísť z plánu obnovy 892 miliónov eur. Z toho na dostupnosť, rozvoj a kvalitu inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch 210 miliónov eur, na vzdelávanie pre 21. storočie 469 miliónov eur a na zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl 214 miliónov eur. Vyplýva to z plánu obnovy schváleného vládou.

SKU s obsahom plánu obnovy súhlasí, vidí však aj zásadný problém

S plánom obnovy a jeho obsahom Slovenská komora učiteľov (SKU) v zásade súhlasí. Témy, ktoré tam sú, majú podľa Viktora Križa zo SKU logické napojenie na potreby praxe. Poukázal napríklad na transformáciu poradenských zariadení, podporné opatrenia, materské školy či vzdelávanie učiteľov. SKU však vidí aj zásadný problém.

Do školstva sa má v najbližších rokoch investovať veľké množstvo peňazí. Ide napríklad o eurofondy, financie z plánu obnovy či REACT-EU. "Komora je členom aj komisie pri monitorovacom výbore štrukturálnych fondov pre školstvo. Musíme však konštatovať, že ministerstvo nemá žiaden plán, žiadne strategické uvažovanie, chýbajú úplne procesy, takmer žiadna spolupráca, schopnosť prepájať veci," uviedol Križo. Ako tvrdí, ministerstvo školstva sa s organizáciami z oblasti školstva nestretáva, systémovo nezbiera dáta k pandemickej situácii a ani k tomu, ako sú deti zapojené, čo sa v školách skutočne deje a aká je tam atmosféra. "Nemáme dáta o modernizačnom dlhu, nemáme stále zabezpečený kvalitný internet a pripojenie nielen pre školy, ale ani pre poradenské zariadenia," povedal Križo.

Ministerstvo podľa Križa nebolo schopné pripraviť novely zákonov tak, aby sa dostali do parlamentu. Poukázal na to, že dôležité zmeny nenastanú k septembru, keď ich bolo podľa neho potrebné už zavádzať do praxe, aby boli prepojené s plánom obnovy. "Aktuálne dobiehajúce európske projekty vykazujú aj vďaka ministerstvu veľkú mieru byrokracie pre školy. Na jednej strane sa financujú tisíce nových ľudí z eurofondov, ale akosi sa zabudlo, že títo ľudia potrebujú vzdelávanie, pomôcky, priestory," tvrdí Križo. Pýta sa, načo je napríklad v škole zaplatený pedagogický asistent, keď nemá podporu, nemá sa ísť kde vzdelávať v metódach práce a nemá možnosť kariérneho rastu. Ako dodal, aktuálna skúsenosť s fungovaním ministerstva školstva neprináša nádej, že plán obnovy bude obnovou.

Plán obnovy je v oblasti vzdelávania a vedy podľa Habánika koncipovaný veľmi široko

Plán obnovy je v oblasti vzdelávania, vedy a inovácií koncipovaný veľmi široko a pomerne rozsiahlo. Až na proces celoživotného vzdelávania pokrýva všetky úrovne tejto problematiky, ktoré sú rozdelené do piatich komponentov s alokáciou 892 miliónov eur do oblasti vzdelávania a 739 miliónov eur do výskumu a inovácií. Uviedol to podpredseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Jozef Habánik (Smer-SD). "Podmienkou jeho napĺňania v praxi je však schválenie viacerých kľúčových noviel zákonov, ktoré bude musieť ministerstvo školstva pripraviť a presadiť už tento rok, čo si vyžiada nadrezortnú koordináciu legislatívnych úloh a konštruktívnu diskusiu s relevantnými aktérmi so schopnosťou ministerstva prijímať aj kompromisné riešenia," poznamenal Habánik.

Ako tvrdí, z dokumentu sa javí, že priority sú zamerané na predprimárne vzdelávanie, rozšírenie kapacít materských škôl, odstránenie nerovností vyplývajúcich zo sociálnych disparít žiakov a otvorenie trhu z učebnicami. "Upozorňujem, že prílišná liberalizácia trhu z učebnicami v praxi prinesie ich rozdielnu kvalitu a riziko zvýšených poplatkov zo strany rodičov," povedal. Akcent na zmeny v obsahu výchovy detí a žiakov môže podľa Habánika pomôcť v prekonávaní rozdielov úrovne zručností. Ako tvrdí, najmä v porovnaní s inými krajinami OECD v oblasti čitateľskej, finančnej či digitálnej gramotnosti. "Za chybu považujem podmienenie podpory vysokých škôl výmenou za súhlas s obmedzením akademických práv a slobôd pri konštrukcii samosprávnych orgánov," povedal podpredseda školského parlamentného výboru. Ako doplnil, rovnako spájanie univerzít do väčších celkov a klastrov musí byť autonómne a finančne motivované. "Absentuje finančná podpora prehĺbenia spolupráce zákonnou formou konzorcií univerzít v regiónoch," doplnil.

"Zatiaľ najväčšou neznámou plánu obnovy v oblasti školstva je faktor čerpania a implementácie alokovaných financií z tabuliek a obrázkov do konkrétnych projektov a s nimi spojenej prípravy dokumentácie, územných a stavebných povolení či ukončených a skontrolovaných verejných obstarávaní," uviedol Habánik. Tvrdí, že už teraz sa musia začať konkrétne rokovania so zriaďovateľmi škôl, samosprávnymi krajmi, univerzitami, Slovenskou akadémiou vied a výskumnými organizáciami. Habánik uviedol, že Plán obnovy a odolnosti SR nie je iba programom pre súčasné obdobie, ale aj pre ďalšie vlády do roku 2026. "Považujem preto za chybu, že sa nepripravoval v širšej spoločenskej a odbornej diskusii, aj za účasti zástupcov opozície. Tento moment sa môže prejaviť v schopnosti a efektívnosti samotného čerpania zhruba šiestich miliárd eur," dodal Habánik.