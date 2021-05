O nezákonnom postupe ministerky Milanovej hovoria i zamestnanci Divadla Nová scéna

Zamestnanci DNS vyjadrujú počudovanie nad argumentmi, ktorými ministerka kultúry odôvodnila uprednostnenie kandidáta Petra Oravca z druhého miesta pred najlepšie hodnotenou Ingrid Fašiangovou. Nesúhlasia tejto súvislosti s negovaním bodovania zástupkyne DNS Zuzany Šebestovej v sedemčlennej výberovej komisii z dôvodu údajného konfliktu záujmov. "Zvolili sme si ju my v divadle ako našu zástupkyňu a vy spolu so štátnym tajomníkom Radoslav Kutašom ste si overili, že členstvo pani Šebestovej je v súlade so zákonom, všetkými pravidlami aj smernicou o výberovom konaní," zdôraznili zamestnanci divadla.

Ex post rozhodnutím o vylúčení Šebestovej z možnosti hodnotiť uchádzačov, navyše bez vedomia a súhlasu komisie, porušila ministerka podľa zamestnancov divadla zákon o výkone práv vo verejnom záujme a porušila tiež zásadu "rovnakého zaobchádzania so všetkými uchádzačmi a uchádzačkami". Ministerky sa pýtajú, prečo nežiadala výmenu zástupcu divadla vo výberovej komisii, ak teda mala relevantné podozrenie z konfliktu záujmov. Upozorňujú taktiež, že ministerkou deklarovaný "jasný konflikt záujmov" sa odvíja od subjektívneho názoru jednej z členiek komisie, s ktorým sa však väčšina hodnotiaceho orgánu nestotožnila.

Postup by mala Milanová vysvetliť aj členom parlamentného výboru

Voči postupu ministerky sa už ohradila i komisiou opakovane odporúčaná Ingrid Fašiangová. Milanovej postup považuje za nezákonný a deklaruje, že vec bude riešiť právnou formou. Obvinenia o konflikte záujmov popiera aj dotknutá členka komisie, ktorá zastupovala zamestnancov divadla. Upozorňuje, že nikto z ostatných členov komisie počas výberového konanie nespochybnil jej hodnotenie či jej prístup. Ministerstvo kultúry (MK) SR zverejnilo na začiatku apríla zápisnicu z výberového konania, ktoré hodnotiaca komisia uzavrela na konci marca. Sedemčlenná výberová komisia na základe bodového hodnotenia a individuálneho hodnotenia členov komisie v oboch prípadoch určila za najlepšiu kandidátku Ingrid Fašiangovú, Milanovej odporučila jej vymenovanie.

V piatok 9. apríla prišlo k dodatočnému doplneniu zápisnice. Spomína sa v ňom možný konflikt záujmov víťaznej kandidátky s členkou komisie, rovnako tak technická chyba pri určení aritmetického priemeru hodnotenia. Ministerstvo z tohto dôvodu oznámilo pokračovanie výberového konania. V utorok (4. 5.) ministerka oznámila, že do funkcie vymenuje Petra Oravca, kandidáta na druhom mieste v hodnotení. Postup by mala Milanová vysvetliť aj členom parlamentného výboru pre médiá a kultúru. "Na stredajšom rokovaní som požiadala o zvolanie mimoriadneho rokovania aj za účasti pani ministerky, ktorá by mala vysvetliť, prečo nerešpektovala hodnotenie komisie," potvrdila bývalá ministerka kultúry, v súčasnosti členka mimoparlamentného Hlasu-SD Ľubica Laššáková.