O hrozbe voči policajtom vieme, uistil policajný prezident Kovařík: Zatiaľ to však nemá súvis so Slovenskom

"Môžeme však všetkých ubezpečiť, že zatiaľ nemáme informácie, že by mala súvis so Slovenskou republikou," zdôraznil policajný prezident. Uistil, že polícia i tak prijala opatrenia, z taktických dôvodov ich ale nekonkretizoval. Kriticky sa však vyjadril o tom, že sa do médií opäť dostali informácie, s ktorými pracujú bezpečnostné zložky.

Kovářik chce však zakročiť voči publikovaniu podobných dokumentov v budúcnosti a nariadi aj preventívnu kontrolu."Únik policajných správ do mediálneho priestoru, hoci neutajovaných, považujem za nezodpovedné správanie, a nariadim kontrolu, aby som zistil, kto sa takto zahráva s citlivými informáciami, ktoré momentálne teraz vyvolávajú zbytočnú paniku," oznámil Kovařík.

Dokument, ktorý vyvolal obavy