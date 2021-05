Kovařík prezradil detaily reformy polície: Toto sú najväčšie zmeny, ktoré čakajú Slovákov!

Druhá fáza reformy má riešiť územné členenie polície. V rozhovore to povedal policajný prezident Peter Kovařík. K umožneniu reformy sú potrebné aj legislatívne zmeny. Návrhy novely zákonov o Policajnom zbore i štátnej službe príslušníkov PZ už prešli vnútrorezortným pripomienkovým konaním. Vláda by mala o nich rozhodovať v auguste. Súbežne sa pripravuje aj koncepcia rozvoja Policajného zboru. Policajný prezident potvrdil, že súčasťou legislatívnych zmien má byť aj znižovanie veku vstupu do polície z 21 na 18 rokov. Zmeniť by sa mohlo aj obsadzovanie najvyšších riadiacich funkcií v zbore vrátane policajného prezidenta. Policajti by tiež mohli prestať povinne nosiť menovky na uniformách.

Návrh je pripravený

Návrh nového usporiadania prezídia je podľa Kovaříka už pripravený. „Najväčšie zmeny sa týkajú útvarov, kde sme ako Policajný zbor neefektívni,“ skonštatoval. Na národnej úrovni má vzniknúť jeden silný útvar zameraný na finančné vyšetrovanie. V pláne obnovy je nazvaný ako Národná centrála osobitných druhov kriminality. Zároveň sa má posilniť finančné vyšetrovanie aj na úrovni Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Cieľom zmien je tiež zefektívniť analytickú činnosť. Vytvoriť sa má zázemie pre všetky policajné útvary a operatívne oddelenia. Analýzy sú nápomocné napríklad pri vyšetrovaní ekonomickej trestnej činnosti, keď treba zosúladiť informácie o pohyboch na účtoch, vystavovaní faktúr, osobách či telekomunikačnej prevádzke. „Ak sú desiatky firiem a miliónové škody, vyšetrovateľ musí vidieť schému financií,“ uviedol Kovařík.

Objektívna zodpovednosť

Reforma sa dotkne aj fungovania objektívnej zodpovednosti na cestách. „Nestačí nám dať systémy, ktoré budú merať rýchlosť alebo porušenie prevádzky, ale potrebujeme systém napojiť tak, aby automaticky hľadal vlastníka vozidla, nastavoval pravidlá na to, ako bude prebiehať sankcionovanie,“ vysvetlil policajný prezident. Poukázal na to, že dnes nahadzovanie do systému, lustrovanie a vydávanie rozhodnutí robia policajti po tom, ako im skončí služba v teréne. Spustenie reforiem je podmienené tiež finančnými prostriedkami, ktorých významná časť má pochádzať z fondu obnovy. Zároveň sú naviazané na ľudský potenciál. Ako priblížil policajný prezident, na zmeny v prvej fáze nadviaže diskusia o územnom členení. Uvažuje sa aj o rušení krajských riaditeľstiev a ich nahradení tromi oblastnými útvarmi a metropolitnou políciou hlavného mesta. Ako deklaruje Kovařík, prioritou je zachovať základné útvary. „Neplánujeme znižovať výkon ani prepúšťať,“ ubezpečil.