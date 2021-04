KORONAVÍRUS Do školských lavíc v Handlovej zasadne od budúceho týždňa tisícka žiakov

HANDLOVÁ - Do lavíc v handlovských základných školách (ZŠ) sa od pondelka 26. apríla vrátia i žiaci druhého stupňa. Spolu by tak malo i s mladším deťmi na prezenčnú výučbu nastúpiť približne 1000 žiakov. Umožnila to priaznivá epidemická situácia v okrese Prievidza.

"Žiaci prvého stupňa navštevujú školu bez testovania a v triedach majú mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom alebo šatkou. Celý druhý stupeň sa vracia do školských lavíc s podmienkou testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako sedem dní a taktiež absolvuje vyučovanie s rúškom," pripomenula v piatok hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. Žiaci podľa nej môžu využiť na testovanie existujúce mobilné odberové miesta v meste so sídlom na uliciach Partizánska, Prievidzská a SNP v areáli nemocnice.

"Vzhľadom na časovú náročnosť spracovania kloktacích testov školy uprednostnili testovanie antigénovými testami. Podľa vyjadrení rezortu školstva by sa testovacia taktika žiakov mala od 3. mája zmeniť a deti by pravdepodobne podstupovali testovanie doma. Pokiaľ však takáto zmena nenastane, sme pripravení zmeniť testovaciu politiku na území mesta a aj naši žiaci budú testovaní kloktaním," povedala metodička handlovského školského úradu Andrea Bacúšan Nevolná. Deti, ktoré pre podmienený nástup testovaním do školy neprídu, budú vzdelávať spôsobom, aký si dohodnú so školou. "Je potešujúce, že iba veľmi nízky počet žiakov sa do handlovských školských lavíc v pondelok nevráti z rôznych dôvodov," dodala.