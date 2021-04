KORONAVÍRUS Analytici kritizujú systém karantén v školách: Pri továrňach sa správame nemysliteľne opačne!

BRATISLAVA - Analytici z organizácie Dáta bez pátosu, ktorí sa už intenzívne a dlho venujú pandémii koronavírusu, dnes prichádzajú s ďalším tvrdením, ktoré otvára otázku karantenizácie v školách a vo fabrikách či továrňach. Pri škole totiž ide v prípade jedného pozitívneho do karantény celá trieda, kým v ostatných, pracovných inštitúciách to tak nie je vždy. Vírus pritom podľa nich intenzívnejšie prenášajú práve dospelí.

"Každý týždeň sa dozvedáme, koľko tried a škôl a kde bolo zavretých - sú v karanténe. Za minulý týždeň išlo do karantény asi 30 tried, čo je asi 700 žiakov MŠ a ZŠ - I. stupeň, prípadne maturantov," začínajú svoj posledný status analytici.

Porovnanie so Švajčiarskom

Analytikom prekáža systém karantény, keď ho porovnávajú pri škole s inou fabrikou. "Je potrebné uviesť, že na rozdiel od napríklad Švajčiarska, kde ide do karantény konkrétny pozitívny žiak=študent a ostatní sa pretestujú o 3 dni, na Slovensku ide do karantény celá trieda alebo celá škola," pokračujú Dáta bez pátosu.

Zdroj: Getty Images

Pri fabrikách takí opatrní nie sme?

"Je zaujímavé, že úplne iný prístup máme u pracujúcich pri náleze infikovaných v továrňach a v logistických centrách, pripadne v ubytovniach, kde pracujúci bývajú. Vírusu je to jedno, dospelí majú 10-krát vyššiu pravdepodobnosť odchodu do nemocnice ako deti, ale prístup máme opačný. Už 10 mesiacov aplikujeme prístup, ktorí odporuje zdravému rozumu, štatistike a matematike. Ale zastúpenie týchto profesií v epiteame je minimálne a tak aj vyzerajú rozhodnutia. Ale už sme na sklonku II. vlny, výrazne sme sa premorili, zaznamenali vysoké percento úmrtí a hospitalizovaných," argumentujú.