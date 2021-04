Vláda má prerokovať aj ďalší odklad platby poistného

BRATISLAVA – Ďalší odklad splatnosti poistného pre povinne nemocensky poistené a povinne dôchodkovo poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, by mal v stredu schváliť vládny kabinet. Tentoraz sa to týka mesiaca apríl, poistné za toto obdobie stačí zaplatiť do 30. júna. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predloženého na rokovanie vlády.

Kabinet by mal tiež prijať zmeny v pravidlách vyplácania a nároku na niektoré príspevky, a to pandemického rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi. Oprávneným osobám, ktorým sa poskytuje pandemický rodičovský príspevok ako doplatok k ošetrovnému, ktoré je v nižšej sume ako suma rodičovského príspevku, nezanikne nárok na pandemický rodičovský príspevok v súvislosti so zvýšením sumy ošetrovného na 75 % denného vymeriavacieho základu počas apríla.

"Súčasne sa novelou nariadenia navrhuje, aby oprávneným osobám, ktorým by mal zaniknúť nárok na riadny rodičovský príspevok a súčasne vzniknúť nárok na pandemický rodičovský príspevok, tento nárok nezanikol z dôvodu, že počas mesiaca apríl sa im bude poskytovať ošetrovné v sume vyššej ako je suma rodičovského príspevku," konštatujú autori materiálu.

Vláda bude diskutovať aj o návrhoch na nového predsedu a člena Rady vlády SR pre protidrogovú politiku. Predsedom by sa mal stať minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO), ktorý v tejto funkcii nahradí bývalého šéfa rezortu Mareka Krajčího (OĽANO). Členom poradného orgánu vlády by sa mal stať minister financií Igor Matovič (OĽANO) a z tejto funkcie by mal byť odvolaný premiér Eduard Heger (OĽANO).

Na prípravu, organizáciu a účasť slovenskej výpravy na zimných olympijských hrách (ZOH) v Pekingu bude podľa odhadov potrebných investovať v rokoch 2021 - 2022 sumu 2.075.700 eur. Predpokladané výdavky spojené so zabezpečením slovenských športovcov na paralympijských hrách predstavujú sumu 1.098.600 eur. Vyplýva to z dokumentu Zabezpečenie prípravy a účasti reprezentantov SR na XXIV. zimných olympijských hrách a XIII. zimných paralympijských hrách v Pekingu 2022, o ktorom má tiež v stredu rokovať vláda.

Na programe sú aj naplánované informácie o aktuálnom stave implementácie operačného (OP) programu Integrovaná infraštruktúra v gescii rezortu školstva s výhľadom do konca roku 2023. V rámci tohto OP boli v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k 15. februáru vyhlásené výzvy a vyzvania v celkovej sume 639.850.296,27 eur zo zdrojov EÚ. Predstavuje to približne 93,15 percenta z prislúchajúcej alokácie OP v gescii rezortu školstva.